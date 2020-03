Auf Kart-Fahrer Dominik Jung warten neue Abenteuer

Auf Nachwuchsrennfahrer Dominik Jung wartet dieses Jahr eine neue Herausforderung. Der Kartsportler aus Kitzingen steigt in die Seniorenklasse auf und möchte an bisherige Erfolge anknüpfen. Das letzte Jahr als Junior hat er mit Platz drei im ADAC Kart Masters beendet und sich damit fürs Weltfinale in Frankreich qualifiziert.

Seit 2015 die Motorsport-Karriere Jungs begonnen hat, steigt der junge Unterfranke durchweg auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Im vergangenen Jahr trat er als Junior beim ADAC Kart Masters an. Die Rennserie gehört zu den höchsten hierzulande und umfasst fünf Renn-Wochenenden im gesamten Bundesgebiet. Jung mischte auf den Spitzenrängen mit und beendete die Saison als Gesamtdritter. Ebenfalls Dritter wurde er im süddeutschen ADAC-Kart-Cup. Zwei Tagessiege feierte er im Jahresverlauf, er siegte in der Kategorie Kart-Rennsport des Bayerischen Motorsportverbandes.

„Neben diesen Siegen und Podestplätzen war die Qualifikation für das Weltfinale in Frankreich mein Highlight“, wird der 15-jährige Kitzinger in der Mitteilung zitiert. Die besten Kartfahrer der Welt trafen in Le Mans aufeinander. Dominik Held vertrat die deutschen Farben. „Das war ein besonderes Erlebnis mit starker Konkurrenz. Ich habe bei dem Rennen sehr viel gelernt.“ 2020 folgt nun der nächste Schritt in seiner Rennfahrer-Laufbahn: Er steigt zu den Senioren auf und stellt sich somit erneut dem starken Teilnehmerfeld beim ADAC- Kart-Masters.

Auf den Neuling wartet deutlich ältere und erfahrenere Konkurrenz. „Wir sind uns bewusst, dass dieses Jahr nicht einfach wird. Mein Ziel ist es, von Rennen zu Rennen zu lernen und den Anschluss zur Spitze herzustellen“, erklärt der Schützling des ADAC Nordbayern. Außer in der bundesweiten Rennserie tritt er noch vereinzelt bei Rennendes Süddeutschen ADAC-Kart-Cup an. Die neue Saison startet am 18. April in Wackersdorf. Jung und sein Team Wilk Motorsport aus Oberderdingen werden auf Rennstrecken in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt an den Start gehen.