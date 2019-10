Auch die Fahrer können Frankenwinheim nicht stoppen

A-Klasse 1 Schweinfurt

Türkiyemspor SV 12 II – SV Sömmersdorf II 1:3 TSV Grafenrheinfeld II – SV Stammheim II 3:3 TV Oberndorf II – FC Garstadt 1:0 DJK Schweinfurt II – TSV Waigolshausen II 0:2 FC Wasserlosen/Greßthal – Ettleben/Werneck II 2:0

1. (1.) TSV Waigolshausen II 13 11 1 1 42 : 14 34 2. (2.) FC Garstadt 13 6 4 3 32 : 18 22 3. (5.) FC Wasserlosen/Greßthal 11 6 3 2 31 : 15 21 4. (3.) TSV Ettleben/Werneck II 11 6 1 4 25 : 12 19 5. (4.) TSV Bergrheinfeld II 14 5 4 5 32 : 25 19 6. (6.) DJK Schweinfurt II 11 5 3 3 23 : 20 18 7. (7.) VfL Volkach II 13 3 7 3 26 : 26 16 8. (9.) SV Sömmersdorf/Obbach II 12 4 4 4 29 : 31 16 9. (8.) SV Stammheim II 12 4 4 4 32 : 35 16 10. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach II 13 3 4 6 22 : 27 13 11. (12.) TV Oberndorf II 11 3 1 7 20 : 47 10 12. (11.) TSV Grafenrheinfeld II 13 2 2 9 19 : 39 8 13. (13.) Türkiyemspor Schweinfurt II 11 0 4 7 14 : 38 4

A-Klasse 2 Schweinfurt

SG Schönbach/Siegendorf – Klein-/Großlangheim 0:9 DJK Oberschwarzach II – DJK Unterspiesheim II 5:0 FV Dingolshausen – SV Rügshofen 3:2 FC Fahr II – SG Frankenwinheim/Schallfeld 0:4 FV Sulzheim/Alitzheim – Abtswind III/Geesdorf II 6:1 Gerolzhofen II/Michelau – Ebrach/Großgressingen 1:5

1. (1.) FV Sulzheim/Alitzheim 13 11 1 1 41 : 11 34 2. (2.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 12 10 1 1 48 : 10 31 3. (3.) SC Ebrach/Großgressingen 12 8 1 3 31 : 19 25 4. (4.) SG Klein-/Großlangheim 12 8 0 4 42 : 19 24 5. (5.) FV Dingolshausen 12 7 2 3 36 : 26 23 6. (7.) DJK Oberschwarzach II 13 6 2 5 24 : 17 20 7. (6.) SV Rügshofen 12 6 0 6 24 : 22 18 8. (8.) TSV/DJK Wiesentheid II 12 5 1 6 21 : 23 16 9. (9.) SG Gerolzhofen II/Michelau 13 2 5 6 14 : 29 11 10. (10.) SG Schönbach-Siegendorf 12 3 1 8 15 : 49 10 11. (11.) Abtswind III/Geesdorf II 13 2 1 10 23 : 42 7 12. (12.) FC Fahr II 12 2 1 9 19 : 41 7 13. (13.) DJK Unterspiesheim II 12 2 0 10 18 : 48 6

Im Gleichschritt ziehen der FV Sulzheim und die SG Frankenwinheim/Schallfeld an der Tabellenspitze ihre Kreise. Dabei war die Liga vor der Saison für beide Vereine eher Neuland. Die SG musste vorige Runde den Abstieg aus der Kreisklasse hinnehmen, der FV blieb zwar auf dem Papier in derselben Klasse, bekam aber durch Umgruppierungen viele unbekannte Gegner.

Lange Eingewöhnungszeit brauchten beide nicht – auch am 13. Spieltag gelangen klare Siege. Georg Fackelmann hatte Frankenwinheim beim 4:0 in Fahr mit den Saisontoren neun und zehn bereits in der ersten Hälfte auf Kurs gebracht. Noch klarer schlug Sulzheim die Allianz aus Abtswind und Geesdorf, der auch die unverhoffte Führung nicht half. Der Tabellenführer drehte die Partie noch vor der Pause.

SG Schönbach/Siegendorf – SG Klein-/Großlangheim 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Markus Golombek (2., Foulelfmeter), 0:2 Lukas Gnebner (8.), 0:3, 0:4 Aaron Hager (25., 33.), 0:5 Bastian Zahn (45.+1), 0:6 Isam Hasan (64.), 0:7 Lukas Gnebner (66.), 0:8 Bastian Zahn (76.), 0:9 Christian Lindner (86.).

DJK Oberschwarzach II – SV-DJK Unterspiesheim II 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Marco Steinruck (4., 33.), 3:0 Tobias Müller (42.), 4:0 Christoph Mayer (53., Foulelfmeter), 5:0 Tobias Schäfer (86.).

FV Dingolshausen – SV Rügshofen 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Nico von Falkenstein (41.), 1:1 Bastian Zink (61.), 2:1 Jannis Stamatakis (64.), 2:2 Thomas Hahn (78.), 3:2 Jens Hasenkopf (88.).

FV Sulzheim – TSV Abtswind III/FC Geesdorf II 6:1 (2:1). Tore: 0:1 Christian Funk (14.), 1:1 Daniel Geck (23.), 2:1 Jannik Stumpf (28., Foulelfmeter), 3:1 Leon Herbig (48.), 4:1 Jannik Stumpf (52.), 5:1 Toni Greb (54.), 6:1 Leon Herbig (75.).

FC Fahr II – SG Frankenwinheim/Schallfeld 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Georg Fackelmann (6., 38.), 0:3 Andre Burger (65.), 0:4 Fabian Burger (87.).

FC Gerolzhofen II/Michelau – SC Ebrach/DJK Großgressingen 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Michael Günther (13., 45.), 0:3 Pascal Leicht (55.), 0:4 Pascal Leicht (61.), 0:5 Marcel Sauerschell (69.), 1:5 Sebastian Hagenow (88.).

A-Klasse 2 Würzburg

SV Fuchsstadt – SV-DJK Gaubüttelbrunn 6:4 Ochsenfurter FV – TSV Gnodstadt 1:0 FC Gollhofen – ASV Ippesheim 0:2 SV Kleinochsenfurt – FC Eibelstadt II 3:2 FC Kirchheim – SV Tückelhausen/Hohestadt 2:1

1. (1.) FC Kirchheim 11 8 2 1 41 : 14 26 2. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 11 7 1 3 21 : 16 22 3. (3.) ASV Ippesheim 10 6 3 1 35 : 12 21 4. (4.) SV Kleinochsenfurt 10 6 2 2 32 : 21 20 5. (5.) FC Eibelstadt II 10 5 2 3 23 : 18 17 6. (9.) Ochsenfurter FV 10 4 1 5 14 : 29 13 7. (6.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 10 4 0 6 25 : 36 12 8. (7.) SV Tückelhausen/Hohestadt 10 3 1 6 20 : 24 10 9. (11.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 11 3 1 7 27 : 32 10 10. (8.) SV Gaukönigshofen II 10 2 4 4 15 : 24 10 11. (10.) FC Gollhofen 10 3 0 7 21 : 29 9 12. (12.) TSV Gnodstadt 11 2 1 8 17 : 36 7

Ochsenfurter FV – TSV Gnodstadt 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Alexander Hinz (68.).

SV Kleinochsenfurt – FC Eibelstadt II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Eduard Harms (12.), 1:1 Marvin Weidlich (19.), 2:1 Mohamed Nesib (44.), 2:2 Johannes Kleinberg (65.), 3:2 Julian Mähler (90.).

SV Fuchsstadt/Albertshausen – SV-DJK Gaubüttelbrunn 6:4 (5:0). Tore: 1:0 Yevgeni Labkov (15.), 2:0 Johann Barbie (19., Foulelfmeter), 3:0 Nikolas Krug (26.), 4:0, 5:0 Yevgeny Labkov (36., 42.), 5:1 Stefan Fuchs (60., Eigentor), 5:2 Florian Geiger (73.), 5:3 Benjamin Geiger (81.), 6:3 Mohammad Alasaad (90.+1, Foulelfmeter), 6:4 Benedikt Engert (90.+3).

FC Kirchheim – SV Tückelhausen/Hohestadt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Harkabus (26.), 1:1 Niklas Wolfram (55.), 2:1 Lukas Grimm (85.).

FC Gollhofen – ASV Ippesheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Marcus Pfeiffer (28.), 0:2 Martin Oppelt (87.).

A-Klasse 3 Würzburg

Dettelbach/OT II – Buchbrunn/Mainstockheim II 3:0 SV Sickershausen II – SC Schwarzach II 1:4 DJK Effeldorf – SC Schernau 1:2 SSV Kitzingen II – Bayern Kitzingen II 4:2 FV Ülkemspor Kitzingen – SG Markt Einersheim 1:5 TSV Repperndorf – SG Hohenfeld/RW Kitzingen 0:1

1. (1.) TSV Biebelried 12 11 0 1 62 : 19 33 2. (2.) SG Einersheim/Seinsheim 10 8 0 2 40 : 5 24 3. (3.) SSV Kitzingen II 10 8 0 2 39 : 19 24 4. (4.) SC Schwarzach II 10 8 0 2 36 : 17 24 5. (5.) DJK Effeldorf 12 7 0 5 22 : 20 21 6. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 11 5 1 5 27 : 29 16 7. (8.) SC Schernau 13 4 2 7 38 : 38 14 8. (9.) SG Hohenfeld/RW Kitzingen 11 4 1 6 15 : 30 13 9. (7.) TSV Repperndorf 11 4 0 7 23 : 27 12 10. (10.) Buchbrunn/Mainstockheim II 12 3 1 8 18 : 52 10 11. (11.) Bayern Kitzingen II 10 2 1 7 24 : 30 7 12. (12.) SV Sickershausen II 10 2 0 8 15 : 41 6 13. (13.) FV Ülkemspor Kitzingen 10 1 2 7 20 : 52 5

SV Sickershausen II – SC Schwarzach II 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Florian Segritz (15., Foulelfmeter), 1:1 Tobias Felix (18.), 1:2 Phillip Hegler (50.), 1:3 Tobias Felix (85.), 1:4 Pierre Hüßner (90.).

Dettelbach und Ortsteile II – SG Buchbrunn/Mainstockheim II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Jens Doppelhammer (3.), 2:0 Michael Wagenhäuser (40.), 3:0 Dominik Weickert (47.).

DJK Effeldorf – SC Schernau 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Thomas Warmuth (4.), 1:1 Raphael Hellerberg (35.), 1:2 Philipp Heilmann (89.).

TSV Repperndorf – SG Hohenfeld/Rot-Weiß Kitzingen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Ali Hassan (52.).

Ülkemspor Kitzingen – SG Markt Einersheim/Seinsheim/Nenzenheim 1:5 (1:3). Tore: 1:0 Kevin Schulze (1.), 1:1 Sebastian Singer (20.), 1:2 Sebastian Singer (24.), 1:3 Tobias Zehnder (45.), 1:4 Thomas Wolf (60., Foulelfmeter), 1:5 Tim Bergmann (86.).