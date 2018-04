Auch das letzte Ziel ist erreicht

Mit einem 32:25 (17:12) in der gut besetzten Kitzinger Sickergrundhalle hat der TSV Rödelsee am Samstagabend auch sein letztes Ziel erreicht. „Wir wollten in den Heimspielen ohne Niederlage bleiben und jede Mannschaft mindestens einmal in dieser Saison geschlagen haben“, erklärte Rödelsees Spielertrainer Radovan Suchy. Mit dem SV Michelfeld war diese Rechnung noch offen gewesen, nachdem der starke Aufsteiger das Hinspiel mit 21:20 gewonnen hatte.

An der Konstellation – Rödelsee Meister, Michelfeld Zweiter – war in diesem Treffen nicht mehr zu rütteln, was der Partie sportliche Bedeutung und die Brisanz nahm. So wurde es ein freundschaftlich geführtes Duell zweier sich bestens bekannter Mannschaften, die aber den nötigen Ehrgeiz hatten, die vor 350 Zuschauern ausgetragene Begegnung als Sieger zu beenden. „Aber keiner wollte das sehr gute Verhältnis untereinander durch irgendwelche blöden Fouls aufs Spiel setzen“, erklärte Suchy, warum die beiden Mannschaften weniger hart am Mann agierten, als das in vielen Partien zuvor der Fall war. Die Schiedsrichter hatten somit leichtes Spiel.

Rödelsee nahm Michelfelds Spielertrainer Maximilian Häckner das gesamte Spiel über in Manndeckung. „Wir wussten, dass er ihr wichtigster Mann ist. Deswegen haben wir diese Variante gewählt“, sagte Suchy. In einer munteren Partie legten beide Teams ansonsten keinen zu großen Wert auf ihre Abwehr. Mit Würfen wechselten sie sich ab, so dass sich alle eingesetzten Torhüter auszeichnen konnten. Besonders einer zeigte sein Können: Rödelsees Thomas Paul. „Er hat überragend gehalten“, lobte Häckner. In der zweiten Halbzeit verhinderte Paul mit seinen zahlreichen Paraden eine Aufholjagd Michelfelds. „Wir spielen eine recht gute Abwehr und haben dahinter die Option, dass Thomas den Wurf hält. Das gibt der Mannschaft Sicherheit“, sagte Suchy weniger emotional, aber im gleichen Sinn.

Mit Rödelsee setzte sich die erfahrenere Mannschaft durch. Vor allem zu Beginn musste Michelfeld in dieser Hinsicht Tribut zollen. Lukas Möslein, sonst ein sicherer Schütze, verwarf zwei Siebenmeter, wodurch es sechs Minuten dauerte, bis Dominic Faustmann beim 1:2 das erste Tor der Gäste erzielte. „Es zieht sich bei uns wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir zu viele Chancen vergeben“, meinte Häckner. Rödelsee habe seine Aktionen von Anfang an „mit der größeren Überzeugung zu Ende gebracht“. Nach zehn Minuten stand es 7:3 und dieser Vorsprung erhöhte sich bis zur Halbzeit noch, da Sascha Hammer bei der letzten Aktion mit einem Freiwurf zum 17:12 getroffen hatte.

In der zweiten Hälfte verringerten die Michelfelder den Rückstand beim 22:25 einmal auf drei Tore. „Das war ein großer Kraftakt für die Mannschaft“, stellte Häckner fest. Und so brauchte Suchy nicht zu fürchten, die Führung noch aus der Hand zu geben. Rödelsee steigerte sich erneut und erhöhte in den nächsten Minuten auf 30:23, zumal Lukas Möslein und Lukas Dennerlein zwar nicht an Paul, aber am Pfosten scheiterten. Für Suchy und Häckner stand nach dem Spiel außer Frage, dass sich hier die beiden besten Mannschaften dieser Saison noch einmal gegenüberstanden waren. Ob der Meister nun den Aufstieg antreten werde, dazu wollte sich Suchy nicht äußern. Er deutete aber an, dass die Entscheidung gefallen sei.

Entschieden sei ebenso, dass er als Spielertrainer in Rödelsee bleibe. „Es macht Spaß. Der Reiz ist noch da, denn ich sehe, dass ich noch mithalten kann. Auf das Sofa setze ich mich noch nicht“, scherzte er. Auch Häckner wird in Michelfeld seine Aufgabe fortführen. „Alle im Verein sind voll bei der Sache und hängen sich rein. Was eben noch fehlt, ist die Erfahrung. Wenn der Einsatz so bleibt, sehe ich für Michelfeld eine gute Zukunft.“

Sollten die Rödelseer auf den Aufstieg verzichten, fragt der Verband beim Zweiten an, ob dieser nicht in der höheren Liga spielen möchte. „Ich bin darauf schon angesprochen worden“, sagt Häckner über das noch nicht definitiv entschiedene Thema. Natürlich wäre es für den Verein eine einmalige Chance, doch das Beispiel Marktsteft sei eine Warnung, wie es einem in der Landesliga sportlich ergehen könnte. Häckner sagt: „Das ist teilweise schon bezahlter Handball.“ Außerdem würden die Michelfelder dann womöglich eine ganz große Sache verpassen: ein Derby mit dem TV Marktsteft.