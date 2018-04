Aub stellt weiteren Verfolger kalt

A-Klasse 2 Würzburg

Fuchsstadt/Albertshausen – DJK Gaubüttelbrunn 4:4 SV Gaukönigshofen – FC Eibelstadt II 2:0 TSV Frickenhausen – FC Gollhofen 2:1 TSV Aub – FC Winterhausen 2:0 FC Kirchheim – SV Bütthard II 1:0 ASV Ippesheim – SV Kleinochsenfurt 0:1 FC Eibelstadt II – SV-DJK Gaubüttelbrunn 0:3 SV Tückelhausen/Hohestadt – SpVgg Gülchsheim II 7:2

1. (1.) TSV Aub 18 12 3 3 41 : 25 39 2. (2.) SV Tückelhausen/Hohestadt 18 9 5 4 45 : 26 32 3. (4.) SV Gaukönigshofen 18 9 5 4 28 : 19 32 4. (3.) FC Winterhausen 17 8 5 4 37 : 28 29 5. (6.) TSV Frickenhausen 18 9 2 7 32 : 31 29 6. (5.) FC Gollhofen 18 8 3 7 38 : 29 27 7. (9.) SV-DJK Gaubüttelbrunn 18 8 3 7 41 : 35 27 8. (10.) FC Kirchheim 17 8 1 8 29 : 29 25 9. (11.) SV Kleinochsenfurt 18 7 3 8 33 : 37 24 10. (7.) SV Bütthard II 17 7 3 7 29 : 39 24 11. (8.) ASV Ippesheim 17 7 2 8 30 : 24 23 12. (12.) FC Eibelstadt II 18 3 4 11 24 : 43 13 13. (13.) SpVgg Gülchsheim II 16 1 9 6 18 : 34 12 14. (14.) SV Fuchsstadt/Albertshausen 18 1 4 13 16 : 42 7

Mit dem 2:0-Sieg über Winterhausen hat Tabellenführer Aub einen weiteren Verfolger abgeschüttelt. Erfolgsgarant war die stabile Defensive der Gastgeber, die Winterhausen sicher im Griff hatte. Gefährlich waren die Gäste allein bei Standardsituationen, aber auch die führten nicht zum erhofften Erfolg.

Gut erholt zeigte sich der Tabellenzweite Tückelhausen/Hohestadt von der Niederlage in Aub. So deklassierte der SV die Gülchsheimer mit einem 7:2. Bei Ippesheim lief gegen Kleinochsenfurt wenig zusammen. Für die Gäste nutzte Erturul Senel gleich die erstbeste Gelegenheit des Spiels zum Siegtreffer.

Der Tabellenletzte aus Fuchsstadt/Albertshausen ist nun schon seit drei Spielen ohne Niederlage und hat den Klassenverbleib noch vor Augen. Ein 4:1-Vorsprung reichte diesmal gegen Gaubüttelbrunn aber nicht zum Sieg. Zum Schluss musste sich der SV mit einem Unentschieden zufrieden geben. Gollhofen stand in Frickenhausen tief und ging kurz nach der Pause in Führung. Doch der TSV kam nun stärker auf und drehte so die Begegnung noch.

TSV Aub – FC Winterhausen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Ibrima Saine (40.), 2:0 Mohamed Abdi Dalmar (45.).

SV Tückelhausen – SpVgg Gülchsheim II 7:2 (2:0). Tore: 1:0 Julian Fries (9.), 2:0 Merlin Heß (24.), 3:0 Julian Fries (54.), 4:0 Julian Fries (57.), 4:1 Andreas Hauf (60.), 5:1 Felix Meinzinger (66.), 6:1 Gabriel Müller (83.), 6:2 Michael Schenk (89.), 7:2 Jakob Friedrich (90.).

SV Gaukönigshofen – FC Eibelstadt II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Tim Beischmidt (12.), 2:0 Jonas Gramlich (53.).

ASV Ippesheim – SV Kleinochsenfurt 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Erturul Senel (21.).

SV Fuchsstadt – SV-DJK Gaubüttelbrunn 4:4 (3:1). 1:0 Patrick Hampel (6.), 2:0 Rudi Kuhl (30.), 2:1 Joschka Schwertberger (33.), 3:1 Patrick Hampel (37.), 4:1 Sergey Gerber (50.), 4:2 Florian Schebler (60.), 4:3 Joschka Schwertberger (65.), 4:4 Florian Schebler (80.). Gelb-Rot: Rudi Kuhl (Fuchsstadt, 63., wiederholtes Foulspiel).

FC Kirchheim – SV Bütthard II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Justin Oster (68.).

TSV Frickenhausen – FC Gollhofen 2:1 (0:0). Tore: 01 Magnus Greif (50.), 1:1 Philipp Hemmerich (60.), 2:1 Johannes Hofmann (75.).