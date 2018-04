Altenschönbach schreibt sich noch nicht ab

A-Klasse 4 Schweinfurt

SV Rügshofen – SV-DJK Unterspiesheim II 5:0 VfL Volkach II – Altenschönbach/Siegendorf 2:2 SV Stammheim II – FC Gerolzhofen/Michelau II 2:3 DJK Unterspiesheim II – SG Klein-/Großlangheim 2:2 TSV Geiselwind – FV Dingolshausen 1:0 SC Ebrach/Großgressingen – SG Rimbach/Lülsfeld 0:9 FC Fahr – TSV Abtswind III/Feuerbach abg.

1. (1.) SG Rimbach/Lülsfeld 17 15 0 2 70 : 19 45 2. (2.) FC Fahr 14 10 2 2 37 : 17 32 3. (3.) TSV Geiselwind 17 10 1 6 46 : 31 31 4. (5.) SG Klein-/Großlangheim 16 9 1 6 47 : 26 28 5. (4.) FV Dingolshausen 17 9 1 7 34 : 26 28 6. (6.) VfL Volkach II 17 7 3 7 36 : 34 24 7. (8.) SV Rügshofen 17 7 2 8 24 : 26 23 8. (7.) SV Stammheim II 17 7 1 9 28 : 47 22 9. (10.) FC Gerolzhofen/Michelau II 17 5 4 8 38 : 46 19 10. (9.) TSV Abtswind III/Feuerbach 15 5 2 8 28 : 47 17 11. (11.) SV-DJK Unterspiesheim II 17 3 5 9 28 : 42 14 12. (12.) SC Ebrach/Großgressingen 15 2 5 8 21 : 44 11 13. (13.) Altenschönbach/Siegendorf 16 2 3 11 22 : 54 9

Volkachs Reserve und der SV Altenschönbach/Siegendorf lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Während der VfL den Ball gut laufen ließ, hielt der SV laut Sportleiter Felix Geuter gerade kämpferisch gut dagegen. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Seiten in der zweiten Hälfte Chancen hatten, das Spiel zu entscheiden. Doch Volkach, das eine Woche zuvor noch die SG Klein-/Großlangheim besiegt hatte, schaffte das ebenso wie Altenschönbach. Mit dem Punktgewinn ist der SV weiter an Ebrach/Großgressingen herangerückt und liegt mittlerweile noch zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

In den oberen Tabellenregionen klärt sich das Bild weiter. Rimbach/Lülsfeld feierte mit dem 9:0 in Großgressingen den nächsten Kantersieg, der Tabellenzweite aus Fahr wird die Punkte kampflos bekommen, nachdem Abtswind III/Feuerbach wegen Personalmangels die Begegnung abgesagt hat. Als Tabellendritter hat der TSV Geiselwind trotz seines späten 1:0-Siegs gegen den Vierten aus Dingolshausen schon 14 Punkte Rückstand auf die Spitze. Fahr – mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand – befindet sich vier Punkte vor dem restlichen Verfolgerfeld und kann zumindest auf die Aufstiegsrelegation hoffen.

VfL Volkach II – SV Altenschönbach/Siegendorf 2:2 (2:2). 0:1 Jonas Dornberger (13.), 1:1 Michael Klug (17.), 2:1 Maximilian Lutz (31.), 2:2 Frank Hugo (40.).

SV Stammheim II – FC Gerolzhofen II/DJK Michelau 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Rainer Köhler (12.), 0:2 Marcel Russ (33.), 0:3 Christian Dreser (37.), 1:3 Lorenz Scheller (55., Foulelfmeter), 2:3 Philipp Wieland (70.).

SV-DJK Unterspiesheim – SG Klein-/Großlangheim 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Isam Hasan (10.), 0:2 Michael Kotzer (31.), 1:2 Sebastian Friedl (41.), 2:2 Sebastian Friedl (70.).

TSV Geiselwind – FV Dingolshausen 1.0 (0:0). Tore: 1:0 Dominik Brünner (90.+1).

SC Ebrach/DJK Großgressingen – SG Rimbach/Lülsfeld 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Daniel Saukel (7., Foulelfmeter), 0:2 Jürgen Scheder (15.), 0:3 Markus Anger (29.), 0:4 Jürgen Scheder (40.), 0:5 Sebastian Heilmann (45.), 0:6 Daniel Saukel (66.), 0:7 Daniel Braun (75.), 0:8 Sebastian Heilmann (76.), 0:9 Tobias Zang (88.).