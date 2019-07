Alle Namen und Wechsel in der Bezirksliga Ost

DJK Altbessingen

Abgänge: Christian Reuter (Laufbahn beendet), Sven Möhres (DJK Büchold). Zugänge: Simon Weißenberger (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach). Spielerkader, Tor: Andreas Full, Daniel Lilienweiß. Abwehr: Peter Reitz, Steffen Full, Dominik Göbel, Pascal Warmuth, Jonas Heil, Marcel Warmuth, Rainer Ziegler. Mittelfeld: Stefan Wecklein, Sebastian Full, Manuel Burkard, Niklas Full, Alexander Kuhn, Mario Full, Simon Weißenberger. Angriff: Kai Herold, Johannes Herold, Julian Weidner. Trainer: Michael Fery (seit 2013). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV Gochsheim.

FC Bad Kissingen

Abgänge: Florian Heimerl (Laufbahn beendet), Andy Puscas (Rückkehr in die

rumänische Heimat), Lukas Müller (TSVgg Hausen), Nico Limpert (TSV Oerlenbach). Zugänge: Lukas Halbig (U19 FC 05 Schweinfurt), Nils Halbig (U19 FT Schweinfurt), Felix Friedlein (BSC Lauter), Daniel May (SV Sömmersdorf), Jakob Fischer (TSV Großbardorf II), Cedric Bäsler, Jan Hofmann und Jonas Schaupp (alle U19 SG FC Bad Kissingen), Matthias Karch (TSV Nüdlingen), Tizian Fella, Sven Kleinhenz (beide TSV Reiterswiesen). Spielerkader, Tor: Felix Friedlein, Jan Hofmann, Florian Rottenberger. Abwehr: Jonas Schmitt, Lukas Halbig, Philipp Greubel, Christian Heilmann, Daniel Götz, Darko Aleksoski, Frank Schmitt, Tizian Fella, Paul Füller. Mittelfeld: Daniel May, Christian Laus, Cedric Bäsler, Jonas Schaupp, Julian Hüfner, Jakob Fischer, Matthias Karch, Vlad Ruja, Lukas Rottenberger. Angriff: Fuaad Kheder, Nils Halbig, Max Hüfner, Luis Hüfner, Ervin Gergely, Ruslan Zhyvka, Sven Kleinhenz. Trainer: Frank Halbig, Daniel May (beide neu). Saisonziel: unter die ersten Sechs. Meistertipp: DJK Dampfach, TSV/DJK Wiesentheid.

TSV Bergrheinfeld

Abgänge: Pascal Ment (FC Garstadt), Michael Pfunt (FT Schweinfurt), Moritz Baum (TSV Forst), Felix Baum (SG Sömmersdorf), Deef Deyib (TSV Grafenrheinfeld), Marcel Full (TSV Gochsheim), Frank Treutingeig ( Senioren), Benjamin Schneider (TSV Rannungen). Zugänge: Marino Müller (TSV Aubstadt), Marius Heinze (TSV Theilheim), Niklas Kommer (U19 FC Schweinfurt 05), Jonathan Stauche, Tim Rudloff, Silas Kraus, Kevin Baarke, Valentin Eusemann, Luis Herterich, Janis Rudloff, Linus Rebhan (alle eigene Junioren). Spielerkader, Tor: Florian Müller, Michael Dotzel, Benedikt Stöcker. Abwehr: Jens Hart, Fabian Göller, Dominik Ebert, Marius Heinze, Tim Rudloff, Marcel Klisa, Silas Kraus. Mittelfeld: Thomas Cäsar, Felix Kilian, Christian Edelmann, Tobias Rudloff, Julian Pfister, Sebastian Werner, Linus Schneider, Niklas Kommer, Jonathan Stauche, Yannick Nagler. Angriff: Marino Müller, Florian Streng, Alexandro Pösl, Markus Friedel, Florian Walter, Michael Meyhofer, Kevin Baarke, Maurice Martinez-Santa. Trainer: Thomas Gerstner, Thomas Cäsar. Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV Gochsheim, TSV/DJK Wiesentheid.

DJK Dampfach

Abgänge: Nico Herold (Schwebenried), Paul Tudor (Laufbahn beendet), Adrian Sahlender (beruflich), Tim Wagner (Co-Trainer Hofheim). Zugänge: Lukas Chichon (SG Hettstadt), Sascha Dörfler (Stammheim), Julian Langer, Thiemo Persch (beide Westheim). Spielerkader, Tor: Sascha Dörfler, Justin Rögele. Abwehr: Phillip Geßendorfer, Michael Hau, Nico Koch, Felix Reich, Ralf Riedlmeier, Fabian Wirsching, Bilal Yücetag. Mittelfeld: Sebastian Arnold, Michel Bock, Stefan Greb, Julian Langer, Oliver Mützel, Yeniay Serkan. Angriff: Adrian Hercher, Lois Jilke, Patrick Winter, Lukas Cichon, Athanasios Tentos. Trainer: Steffen Rögele (seit 2018). Saisonziel: Platz 3. Meistertipp: keine Angaben.

TSV Forst

Abgänge: Eray Cadiroglu (TSV Wiesentheid), Jan Stühler (DJK Abersfeld), Marcel Hartmann (TSV Heidenfeld), Lukas Gull (TSV Unterpleichfeld). Zugänge: Benedikt Schuhmann ( DJK Stadtelschwarzach), Marco Handel (DJK Marktsteinach), Valmir Munishi (TSV Reiterswiesen). Spielerkader, Tor: Julian Schunk. Abwehr: Tobias Barth, Marcel Memmel, Michael Wolker, Lukas Wirth, Dominik Weth, Adnan Hamzic, Benedikt Schuhmann. Mittelfeld: Philipp Fleischmann, Daniel Mohr, Fabian Memmel, Marco Handel, Florian Hetzel, Sascha Lommel, Nico Reulein. Angriff: Tim Westerhausen, Yannik Reinhard, Tobias Düring, Mohamed Hamdoun, Valmir Munishi. Trainer: Florian Hetzel (seit 2017). Saisonziel: um die Meisterschaft mitspielen. Meistertipp: SV-DJK Oberschwarzach.

TSV Gochsheim

Abgänge: Timo Kummer (Schwebenried), Stefan Greulich (Untereuerheim). Zugänge: keine. Spielerkader, Tor: Jan Deppert, Marco Haberbusch. Abwehr: Dominik Baumann, Simon Feuerbacher, Jonas Heimrich, Jonas Lamberty, Christian Niklaus, Moritz Pfister, Janosch Sommer, Manuel Zweiböhmer, Tim Wagner. Mittelfeld: Mario Ketterl, Andreas Schubert, Christoph Seifert, Fnand Tewelde, Jannik Döpfert, Christopher Eisend. Angriff: Nico Kummer, Daniel Meusel, Jannik Sprenger, Kevin Klein, Dominik Demar. Trainer: Stefan Riegler und Dominik Ruhl. Saisonziel: vorne mitspielen. Meistertipp: keine Angaben.

DJK Hirschfeld

Abgänge: Yasin Yücetag (FC Haßfurt), Philipp Kutzenberger (Laufbahn beendet). Zugänge: Patrick Hartmann (SV Stammheim), Shendrit Mehmeti (FC Gerolzhofen), Marco Hedrich (SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim), Alexander Osmanovic (SG Sennfeld). Spielerkader, Tor: Medet Aydin, Alexander Osmanovic, Marcel Keller. Abwehr: Christian Bollstetter, Mario Knaup, Dominic Zahn, Fabian Häckner, Sandro Hemmerich, Maximilian Wächter, Artur Kalus, Michael Weilhöfer. Mittelfeld: Stefan Nöthling, Manuel Wächter, Maximilian Gessner, Michel Knaup, Marco Hedrich, Shendrit Mehmeti, Christian Friedrich, Daniel Walter, Lütfullah Hacimüftüoglu, Fabian Mohren, Martin Tometschek. Angriff: Jannik Lutz, Patrick Hartmann, Spiridon Antoniou, Pascal Knaup, Benedikt Amend. Trainer: Stefan Nöthling (seit 2018). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV/DJK Wiesentheid.

TSV Münnerstadt

Abgänge: Patrick Schmidtke (FC Reichenbach). Zugänge: Nico Markert (TSV Großbardorf), Sebastian Halupczok (TSV Rottendorf), Dominik Härter, Kai Heusinger, Markus Lenhart, Leo Pfennig, Patrick Schmitt (alle FC Großwenkheim), Alexander Schuhmann, Sascha Balling (beide DJK Seubrigshausen), Mohamad Attani, Bachir Balde, Niklas Erhart, Umaru Juff, Luca Katzenberger, Florian Mangold, Latif Nabizadah, Julian Saal, Salim Sow, Galab Tesfalem, Jonas Warthemann (alle eigene Junioren). Spielerkader, Tor: Lorenz Büttner, Patrick Balling, Kai Heusinger, Jonas Warthemann. Abwehr: Mohamad Attani, Jonas Back, Sascha Balling, Philipp Bott, Niklas Erhart, Dominik Härter, Umaru Juff, Sebastian Köhler, Kilian Lochner, Janik Markert, Philipp Müller, Leo Pfennig, Lorenz Pfeuffer, Peter Reuss, Daniel Vielwerth, Nicolas Weber. Mittelfeld: Sebastian Blank, Lucas Fleischmann, Sebastian Geyer, Michael Halupczok, Sebastian Halupczok, Luca Katzenberger, Lukas Katzenberger, Michael Knysak, Tobias Kröckel, Niklas Markart, Nico Markert, Latif Nabizadah, Julian Saal, Hans-Christian Schmitt, Lukas Schmittzeh. Angriff: Bachir Balde, Ahmet Coprak, Florian Mangold, Salim Sow, Galab Tesfalem, Jannik Schmittzeh. Trainer: Goran Mikolaj (neu). Saisonziel: nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Meistertipp: TSV Gochsheim.

DJK Oberschwarzach

Abgänge: Tobias Schäfer (Laufbahn beendet), Sandro Heidrich (TSV Abtswind II). Zugänge: Moritz Götz, Leon Schmidt (beide eigene Junioren), Louis Stumpf (FV Sulzheim). Spielerkader, Tor: Moritz Götz, Leon Schmidt, Sebastian Solf, Sebastian Röckelein, Louis Stumpf. Abwehr: Alexander Greß, Martin Müller, Felix Schilling, Pascal Krauß, David Berthel, Lukas Mend, Dominik Weimann, Christian Zink. Mittelfeld: Jonas Gessner, Erik Renno, Marco Ullrich, Timo Geißler, Sven Friedrich, Lorenz Dülk, Andreas Mayer. Angriff: Sebastian Reinstein, Simon Müller, Andreas Bauer, Philipp Mend. Trainer: Simon Müller, Alexander Greß (seit 2011). Saisonziel: Platz 1 bis 4. Meistertipp: TSV Forst.

SV Rödelmaier

Abgänge: Marcel Volkmuth (TSV Aubstadt), Sergej Schmidt (Laufbahn beendet). Zugänge: Tizian Streichsbier (TSV Großbardorf II), Youssouf Serifou (SV Herschfeld), Lukas Schultes (TSV Aschach). Spielerkader, Tor: Sven Ulsamer, Kay Uhlig, Marcel Reder. Abwehr: Sebastian Popp, Ben Buhse, Christoph Koob, Michael Schultheis, David Dziemballa, Hannes Freund, Lukas Schultes. Mittelfeld: Saki Dinudis, Lukas Kneuer, Christian Hofgesang, Benedikt Hess, Johannes Meier, Branko Krizanovic, Tizian Streichsbier. Angriff: Marcel Gernert, Andre Raab, Lejdi Prifti, Youssouf Serifou, Florian Balling, Sebastian Schneyer, Andreas Miller. Trainer: Werner Feder (seit 2013), Andreas Schmidt (seit 2016). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV Gochsheim.

FC Sand II

Abgänge: Yannik Bischoff (FC Oberhaid), Oliver Gonnert (SC Eltersdorf), Christoph Oppelt (unbekannt), Matthias Pencz (Untertheres), Felix Schneider (TSV Knetzgau), Michael Wagner (unbekannt). Zugänge: Julius Neundörfer (SV Fatschenbrunn), Noah Wagner (FC Moosinning), Simon Flachsenberger, Fabian Röder (beide FC Sand 1. Mannschaft), Luca Zeiß, Andre Lörzer, Christian Knoblach, Sebastian Albert, Sebastian Krines (alle eigene Junioren). Spielerkader, Tor: Fabian Zehe. Abwehr: Simon Flachsenberger, Sebastian Albert, Moritz Fischer, Nicolas Bulheller, Julian Burkhardt, Linus Krug. Mittelfeld: Jusuf Kurtanovic,Tobias Götz, Fabian Röder, Noha Wagnerm Christian Knoblach, Rene Haupt, Johannes Matatko, Benni Oppelt. Angriff: Andre Lörzer, Tobias Mantel, Tobias Krines, Lukas Hager, Julius Neundörfer. Trainer: Christian Michl (seit 2016). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: keine Angabe.

Spfr. Steinbach

Abgänge: Nikolai Schwinn (SV Memmelsdorf). Zugänge: Florian Weinmann, Sebastian Bujtor (beide FSV Krum), Simon Holch (RSV Unterschleichach), Lukas Hetterich (FC Haßfurt). Spielerkader, Tor: Jason Kürschner, Florian Weinmann. Abwehr: Sebastian Kess, Philipp Hückmann, Alexander Krause, Sebastian Bujtor, Simon Holch, Patrick Mohren, Christopher Bugner. Mittelfeld: Chris Büttner, Lars Tully, Marcel Zitzmann, Domik Müller, Antony Jilke, Stefan Seufert, Lukas Hetterich. Angriff: Janes Rippstein, Christopher Imhof, Daniel Gehring, Besart Isufi. Trainer: Stefan Seufert (seit 2014). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV/DJK Wiesentheid.

FC Thulba

Abgänge: Timm Manger (DJK Schondra), Joachim Muth (Laufbahn beendet), Markus Kaufmann (SV Hassenbach), Manuel Hänelt (Wechsel in Trainerstab). Zugänge: Rene Leurer (FC Obereschenbach), David Büchner (U19 FC 06 Bad Kissingen), David Betz (U19 SG Untererthal), Ramon Genzler, Niklas Weigand (beide U19 SG Oberthulba), Rafael Brand (DJK Schlimpfhof). Spielerkader, Tor: Daniel Neder, Felix Müller, Alexander Büchner. Abwehr: Cedric Werner, Fabian Düsterwald, Maximilian Gah, Marco Görlitz, Lukas Graser, Niklas Weigand. Mittelfeld: Florian Heim, Maximilian Heinrich, Victor Kleinhenz, Sebastian Gah, David Büchner, David Betz, Julian Wüscher, Marcus Hein. Angriff: Fabio Reuß, Rene Leurer, Lorenz Heim, Tobias Huppmann. Trainer: Victor Kleinhenz (seit 2015). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV/DJK Wiesentheid.

DJK Unterspiesheim

Abgänge: Alexander Gehring (TSV Röthlein), Sebastian Stober (TSV Grettstadt/Winterpause), David Johanni (DJK Michelau), Patrick Czerny (TSV Heidenfeld), Valeri Bunelik (unbekannt). Zugänge: Niklas Gutsch (FC Gerolzhofen), Tizian Hänisch, Louis Kaiser, Bastian Haller (alle JFG Kolitzheimer Gau, eigene Junioren). Spielerkader, Tor: Tizian Hänsch, Matthias Schaar, Norbert Scherpf, Maximilian Schneider. Abwehr: Julian Baumüller, Andreas Brendler, Johannes Brendler, Simon Gehring, Manuel Haupt, Manuel Kiesel, Gian-Carlo Krieger, Patrick Leibold, Moritz Nunn, Tim Riedmann, Pascal Schmitt, Axel Seidler, Thomas Sternecker, David Ludwig, Alexander Reiser, Tom Seidler. Mittelfeld: Konstantin Fischer, Steffen Hein, Michael Köberlein, Tim Köpfer, Jano Lutz, Florian Nunn, Johannes Nunn, Christoph Pickel, Martin Seubert, Toni Scheuring, David Schmitt, Daniel Streng, Julian Stein, Thomas Wiehl, Patrick Wolf, Felix Dusel, Tom Wiederer, Paul Scheuring, Markus Unrau, Christoph Johanni, Samuel Graf, Michael Fledering. Angriff: Alexander Heim, Chris Göpfert, Dominik Seufert, Georg Stahl, Christoph Karbacher, Louis Kaiser, Bastian Haller, Niklas Gutsch. Trainer: Dominik Seufert, Patrick Leibold. Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV Gochsheim.

FC Westheim (Haßberge)

Abgänge: keine. Zugänge: Andreas Graup (FC Fuchsstadt), Marian Wiesler (FC Hammelburg). Spielerkader, Tor: Pascal Kümmert, Leon Wahler, Sven Hengstermann, Benedikt Kohlhepp. Abwehr: Florian Stein, Christoph Kohlhepp, Philipp Vierheilig, Arek Grek, Tobias Wendel, Jannik Wüscher, Bastian Zoll, Christian Reimer. Mittelfeld: Maximilian Seit, Fabian Martin, Marcel Nöth, Anton Greilich, Maximilian Schaub, Kevin Hoos, Patrick Stöth, Max Schmid, Malte Förster, Marian Wiesler, Niklas Vierheilig, Fabian Böhm. Angriff: Yanik Pragmann, Andreas Graup, David Böhm, Daniel Wendel, Fabian Beck, Stefan Niedermeier. Trainer: David Böhm (seit 2017). Saisonziel: Klassenerhalt. Meistertipp: TSV Gochsheim, TSV/DJK Wiesentheid.

TSV/DJK Wiesentheid

Abgänge: Markus Popp (berufliche Pause). Zugänge: Hassan Rmeithi, Mohamed Rmeithi, Fazdel Tahir, Carmine De Biasi (alle FC Geesdorf), Fray Cadiroglu (TSV Forst), Andreas Ganzinger (Würzburger FV), Emre Zeyrek (Türkiyemspor SV-12 Schweinfurt), Julian Rüdling (eigene Junioren), Sven Engelhardt (FV Karlstadt). Spielerkader, Tor: Jan Molitor, Daniel Wächter. Abwehr: Kai-Uwe Beuerlein, Christian Enzbrenner, Paul Kaiser, Alexander Ruppert, Julian Rüdling, Valentin Vogel, Sebastian Rödel, Sven Engelhardt. Mittelfeld: Eray Cadiroglu, Sebastian Flurschütz, Andreas Ganzinger, Martin Grießmann, Jonathan Popp, Martin Seitz, ZeyEmre Zeyrek, Kai Zierock, Fazdel Tahir, Carmine De Biasi. Angriff: Anis Sahli, Mohamed Rmeithi, Alexander Knaub, Lukas Huscher, Hassan Rmeithi. Trainer: Hassan Rmeithi (neu). Saisonziel: Platz 1 bis 5. Meistertipp: DJK Dampfach.