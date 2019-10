Alexandra Rügamer führt Kreisjugend in die Zukunft

Nach vier Jahren hat sich die Kreis-Jugendleitung der Bayerischen Sportjugend (bsj) im Landkreis Kitzingen an der Spitze neu aufgestellt. Zu ihrer neuen Vorsitzenden wählten die 30 Delegierten am Freitag im Vereinsheim des SV Stadtschwarzach Alexandra Rügamer, die Carolin Trabold nachfolgt. Zur Stellvertreterin kürte der Kreisjugendtag Antonia Barth, wie es in einer Pressemitteilung der bsj heißt. Geladen waren alle Vereine und Fachverbände des Landkreises. Die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof war als Ehrengast nach Stadtschwarzach gekommen.

„Ich freue mich auf die Arbeit mit meinem Team“, wird die Vorsitzende Alexandra Rügamer in der Mitteilung zitiert. Weiter sagte sie: „Wir wollen auch die nächsten Jahre wieder die Vereine in der Jugendarbeit unterstützen.“

Abschied nach 16 Jahren

Bewährte Unterstützung erhalten die beiden Vorsitzenden, wie in der vergangenen Periode, von den sechs Beisitzern Ute Braun, Nina Wilhelm, Lena Plettner, Hannah Gückel, Gabriel Stampfe, Marcel Flammersberger sowie dem Jugendsprecher Felix Achter. Während der Kern des Teams zusammenblieb, musste sich der Vorstand nach 16 Jahren allerdings von Carolin Trabold verabschieden. Die bsj bedankte sich für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit bei der Kitzingerin.

Neben der Wahl stand auch eine Ehrung für langjährige Jugendarbeit auf der Tagesordnung. Ausgezeichnet wurde Peter Willibald Leirich vom JC Dettelbach, der von der Vorsitzenden die Ehrennadel in Silber erhielt. Leirich engagiert sich im Judo-Club bereits seit 2010 für die Kinder und Jugendlichen als Trainer und Kampfrichter. Weiter ist er Sportabzeichenprüfer, Organisator und Schriftführer seines Vereins.

Verlost wurde unter allen Teilnehmern des Kreistages eine Reihe von Artikeln und Tickets. Sie durften sich entweder über bsj-Turnbeutel, gefüllt mit allerlei nützlichen Kleinigkeiten, oder Eintrittskarten für die Rimparer Zweitligahandballer freuen. Schwerpunkt der Arbeit im bsj-Kreisverband wird den Angaben zufolge nächstes Jahr die Maßnahme „Erlebnistage im Schnee“ bilden. Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren sind dabei eingeladen, vom 24. bis 28. Februar mit nach Reit im Winkl zu fahren.

Dort werden – neben Skifahren und dem Erlernen oder der Verbesserung der Fähigkeiten auf Ski – soziale Themen mit den Jugendlichen diskutiert und Spieleabende veranstaltet. „Der Spaß steht im Vordergrund, egal ob auf der Piste oder in geselliger Runde“, heißt es.

Am Herzen liegt dem neuen Vorstand auch ein neues Projekt: E-Sport meets Reality. Am 2. November werden sich in der Karl-Knauf-Halle Iphofen Jugendliche an der Playstation und auch beim realen Hallenfußball messen.