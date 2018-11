Abtswinder wollen sich als Männer zeigen

Letzter Spieltag vor der bis Anfang März dauernden Winterpause in der Fußball-Bayernliga: Der TSV Abtswind muss sich zum Jahresabschluss auf eine der für ihn weitesten Fahrten begeben: nach Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Oberpfälzer erwarten ihre Gäste als Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter TSV Aubstadt (dessen Spiel in Hof bereits abgesagt ist), nachdem sie wegen eines Unentschiedens im Lokalderby ge-gen Ammerthal vom Konkurrenten als Tabellenführer verdrängt worden waren.

Der 3:1-Sieg beim Hinspiel in Abtswind war für die Gebenbacher Startpunkt einer makellosen Serie von elf Siegen. Wegen eines kleinen Tiefs mit zwei Niederlagen büßten sie zuletzt ihren Vorsprung ein, und so sind sie vor dem letzten Auftritt dieses Jahres punktgleich mit Aubstadt, allerdings erneut seit vier Begegnungen ungeschlagen. Gebenbachs Erfolg fußt auf der erfolgreichsten Offensive der Liga um die Stürmer Dominik Haller und Nico Becker. Keine Mannschaft in der Bayernliga hat mehr Tore erzielt. Dabei lässt das Team von Trainer Faruk Maloku auch relativ viele Gegentore zu (31).

Für die Abtswinder stellt sich nach dem 0:4 gegen Eltersdorf – ihrer bisher höchsten Saisonniederlage – die bange Frage, ob sie auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern oder nach dem letzten Spiel in die Relegationszone abdriften. „Leider haben wir in den vergangenen Wochen nachgelassen und zu viele Punkte hergegeben“, sagt TSV-Trainer Mario Schindler mit Blick auf die Talfahrt des Aufsteigers im aufziehenden Herbst. In dieser so grauen November-Woche wollte der 41-Jährige noch einmal „eine positive Grundstimmung“ entfachen, um „mit einem guten Gefühl“ nach Gebenbach zu fahren und gegen den im Hinspiel so robusten und zweikampfstarken Rivalen das Bestmögliche zu erreichen.

An einem positiven Abschluss wäre ihm viel gelegen: „Wir wollen uns dort besser präsentieren als zuletzt. Wir müssen zeigen, dass wir Männer sind, und wollen unseren Fans, aber auch uns selbst noch mal ein Erfolgserlebnis schenken.“ Nach diesem 22. Spieltag geht's in die Winterpause bis 2. März.