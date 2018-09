Abtswinder sollen auf ihr Bauchgefühl hören

Ins Dribbling zu gehen oder den Pass zu spielen, den Ball nach außen oder in die Mitte zu passen: Entscheidungen im Sport fallen im Bruchteil einer Sekunde. „Uns fehlte diese Unbekümmertheit: eine Aktion durchzuziehen, ohne zu lange darüber nachzudenken“, sagt Mario Schindler zum 1:1 gegen Neumarkt, als sich die Abtswinder bemühten, ihr Spiel vor das gegnerische Tor zu bringen, doch am letzten Pass scheiterten. „Wir denken fünfmal nach, bevor wir die Aktion ausführen. Wir müssen wieder mehr auf unser Bauchgefühl hören“, fordert Abtswinds Trainer.

Erst nachdem das Gegentor gefallen war, schalteten die Abtswinder den Kopf aus. „Dann waren wir gefährlicher“, so Schindler. Mit diesem Sturm und Drang gelang den Seinen der Ausgleich. Zwar warten sie nun seit fünf Spielen auf einen Sieg, doch erkennt ihr Trainer nicht nur wegen des zuletzt gewonnenen Zählers eine positive Tendenz. Mit Einwechslung des Torschützen Philipp Hummel bewies er ein glückliches Händchen. „Es stimmt mich zuversichtlich, dass die Jungs von sich aus Lösungen für diese Situation bekommen und unbedingt weiterkommen wollen. Insgesamt befinden wir uns auf einem guten Weg.“ Bis weitere Erfolge kommen, sei für ihn „nur eine Frage der Zeit“.

Um eine ähnliche Negativserie in den Abtswinder Bilanzen zu finden, muss man mehr als fünf Jahre zurück, bis März 2013, als sie ihre erste Landesligasaison absolvierten. Nun spielen sie erstmals überhaupt in der Bayernliga. Schindler will die Lage deshalb nicht dramatisieren. Als Zwölfter sei Abtswind der Tabelle nach weiter der erfolgreichste Aufsteiger. Das hat seinen Grund: „Die Bayernliga ist nicht Ohne und für einen Aufsteiger alles andere als einfach zu spielen.“

Bereits an diesem Freitag treten die Abtswinder auswärts an, und das könnte aufgrund zweier recht ähnlicher Mannschaften ein interessanter Vergleich werden. Auf dem ehemaligen Gelände des Post-SV Sieboldshöhe am Hubland fordern sie die von Rainer Zietsch trainierte U23-Junioren der Würzburger Kickers heraus. Mit einem Altersdurchschnitt von rund 19 Jahren im letzten Spiel liegen die Kickers aber weit darunter. Onur Ünlücifci war beim 1:1 in Ammerthal mit 21 Jahren der älteste Würzburger Spieler.

„Beide gehören technisch und spielerisch zu den besseren Mannschaften“, sagt Schindler. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, fordert er, jene Eigenschaften zu verstärken, die auf beiden Seiten für gewöhnlich nicht so deutlich im Vordergrund stehen: „Kämpferisch und läuferisch müssen wir eine Schippe drauflegen.“ Zur letzten Woche wird sich das Abtswinder Aufgebot nicht verändern. Der zuletzt privat verhinderte Cristian Camilo Fischer ist wieder dabei. Text: Jst