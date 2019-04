Abtswind will weiter Vollgas geben

Die 0:5-Klatsche Anfang März bei der SpVgg Bayern Hof hat sich als Wachmacher für den TSV Abtswind (12. Platz/32 Punkte) entpuppt. Seitdem hat der Aufsteiger drei Siege aus vier Spielen errungen. „Und auch beim 0:3 in Aubstadt haben wir siebzig Minuten sehr gut mitgespielt“, erinnert sich Trainer Mario Schindler. Das macht Mut für die Auswärtsaufgabe beim Tabellenletzten ASV Neumarkt (18./20). „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und den Schalter umgelegt. Sie scheint jetzt so richtig in der Bayernliga angekommen“, sagt Schindler. Mit einem weiteren Erfolg in der Oberpfalz könnte Abtswind in Richtung gesichertes Mittelfeld marschieren.

Der TSV-Coach geht allerdings fest davon aus, dass die personell arg gebeutelten und nach der Winterpause noch sieglosen Neumarkter sich vehement wehren werden. „Sie haben nicht mehr viele Chancen, um noch einmal den Anschluss zu finden“, so Schindler. „Daher sind wir gewarnt und müssen Vollgas geben.“ Der Trainer muss an diesem Samstag weiter auf fünf Spieler verzichten. Auch ein Einsatz von Stürmer Pascal Jeni käme zu früh.