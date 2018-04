Abtswind unter Stromausfall

Von wegen Lieblingsgegner: Im achten Duell mit der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach hat der TSV Abtswind mit dem 1:4 (0:2) die erste Niederlage kassiert. Die fiel auch noch völlig verdient aus, denn während beim Tabellenführer kollektiver Stromausfall zu sein schien, stand einer beim Gast voll im Saft. Schwebenrieds David Fleischmann zeigte in seinem ersten Landesligaspiel des Jahres von Beginn an seine ganze Energie. Drei Treffer gelangen dem Stürmer, der nach der Runde seinen Heimatverein Richtung Kreisklasse verlässt.

Es waren 81 Minuten gespielt, da durfte der Mann des Spiels mit Applaus vom Feld und sein Tagwerk beenden. „Ein schönes Gefühl“ sei es für ihn, gleich mit drei Treffern zurückzukehren, sagte er später gut gelaunt. Großen Anlauf habe er nicht gebraucht, „das verlernt man nicht“, stellte er zur Frage nach den Stürmerqualitäten fest. Kurz vor seinem Abgang hatte der eingewechselte Jona Riedel wenigstens Abtswinds 1:3-Anschlusstreffer geschafft: Die wie eine Kerze anmutende Flanke Frank Hartlehnerts hatte er artistisch mit dem Fuß ins Tor befördert (75.). Das sollte allerdings eine der wenigen gelungenen Aktionen der Gastgeber bleiben. Eine spektakuläre Aufholjagd wie nur wenige Tage vorher gegen Unterpleichfeld blieb diesmal aus. Woran es lag, wusste Abtswinds Trainer Petr Škarabela später. „Keiner von den elf Spielern hat heute seine Leistung gebracht, wie wir sie kennen.“ Das Gezeigte sei „nicht akzeptabel gewesen, „wir hatten keine Ideen. Die Fehlerquote war zu hoch. Das war nicht unser Tag.“

Dazu kam ein Gegner, der unbekümmert auftrat, aufmerksam und gut eingestellt von Trainer Mario Schindler, der selbst mal einige Jahre in Abtswind gespielt hatte. Er freute sich vor und nach dem Spiel über manchen alten Bekannten, der ihm die Hände schüttelte. Und natürlich über den Sieg, den er als „verdient, vielleicht etwas zu hoch“ bezeichnete. Diesmal habe seine Mannschaft anscheinend besser zugehört bei der Einstellung auf den Gegner, witzelte er. Dazu hatte er in David Fleischmann den passenden Vollstrecker. Der 31-Jährige, der in der Vorrunde wegen einer Meniskusverletzung lange gefehlt und zuletzt wegen Beruf und Krankheit nicht immer trainiert hatte, sei „eine Waffe, ein sehr guter Stürmer“.

Gleich zu Beginn sorgte dieser für den ersten Aufreger, als er aus fünf Metern an die Unterkante der Latte schoss (9.). Bereits hier wirkte Abtswinds Verteidigung nicht auf der Höhe. Später düpierte ein Pass Fabian Lichtleins die TSV-Defensive – diesmal traf Fleischmann flach aus spitzem Winkel, nicht unhaltbar für Torwart Florian Warschecha (29.), zum 0:1. Das musste Abtswind erst einmal verdauen. Adrian Dußler hatte zuvor die vielleicht beste Gelegenheit des TSV vertan, als er Philipp Hummels Rückpass über den Balken setzte (22.). Allerdings brauchte der TSV auch Glück, als ein abgelenkter Schuss Felix Zöllers um Zentimeter am Pfosten vorbei zischte (24.). Bereits im ersten Abschnitt kickte Abtswind zu pomadig, Angreifer Pascal Kamolz hing in der Luft, da die DJK-Abwehr die hohen Bälle seiner Kollegen gut abschirmte und Spielmacher Adrian Dußler effizient abgemeldet war.

Die zweite Hälfte brachte keine Besserung auf Abtswinder Seite. Ein Ballverlustin der Vorwärtsbewegung, ein Pass der Gäste durch die hoch stehende Abwehr, und Fleischmann lief frei auf TSV-Torwart Warschecha zu. Er umkurvte ihn und schob zum 0:2 ein (51.). Auch danach brauchte der Gast nur aufmerksam zu verteidigen, Abtswind fiel nicht viel ein. Ein Kullerball Nicolas Wirschings (60.), ein Abpraller, den Kamolz nicht voll erwischte (63.) – sonst war da nicht viel. Die Gäste setzten dagegen den schon entscheidenden Konter gegen die aufgerückte Heimelf. Nach Vorlage Fleischmanns musste Lichtlein nur noch Abtswinds Torwart umkurven. Der Schlussmann holte ihn von den Beinen, bekam Gelb und einen Elfmeter gegen sich. Fleischmann erzielte das 0:3 (70.).

Trotz des Anschlusstreffers gelang Abtswind nicht mehr viel bis zum Ende, das es noch einmal in sich haben sollte. Rotzfrech lupfte Schwebenrieds eingewechselter Dominik Barth beim Alleingang zum 1:4 in der Nachspielzeit den Ball über den Torwart und beendete einen schwarzen Tag des Tabellenführers. Zumindest gelobte Schwebenrieds Trainer Mario Schindler, dass seine Elf dem TSV am Mittwoch mit einem Erfolg gegen Vach etwas helfen wolle. Abtswind muss dann nach Kleinrinderfeld.