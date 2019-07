Abtswind sieht sich mitten im Lernprozess

Der letzte Auftritt des TSV Abtswind (11. Platz/3 Punkte) bei der SpVgg Ansbach (15./0) ist noch nicht allzu lange her. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison feierten die Grün-Weißen nach einem 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg in Mittelfranken. So ein Erfolg würde ihnen nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Sand vom Mittwochabend erneut gut zu Gesicht stehen. „Es hat mich schon enttäuscht, dass wir den Faden so grundlos aus der Hand gegeben haben“, sagt TSV-Trainer Mario Schindler. „In Ansbach müssen wir ein anderes Zweikampfverhalten zeigen – und taktisch diszipliniert auftreten.“

Manch einer hatte angesichts vieler gestandener Neulinge vielleicht vermutet, dass der Klub aus dem Kräuterdorf in seiner zweiten Bayernliga-Saison weit vorne anklopfen kann. Doch Schindler betonte schon in seinem Saison-Vorwort, dass man nicht den Boden unter den Füßen verlieren solle. Dort heißt es weiter: „Wir befinden uns weiterhin im Lern- und Entwicklungsprozess und haben das Ziel, eine gestandene Bayernliga-Mannschaft zu werden. Ich bin mir sicher, dass mein Team das auch schaffen wird. Es wird aber auch logisch sein, dass wir auf dem Weg dahin immer wieder mal Tiefen erleben werden.“

Davon kann nach der Niederlage unter der Woche, dem Auftaktsieg in Kahl und dem Pokal-Aus gegen den ATSV Erlangen noch nicht die Rede sein. „Das Gute ist, dass man nach so einem Spiel in einer englischen Woche gleich wieder ran darf“, sagt der Trainer, der erneut auf den verreisten Igor Mikic verzichten muss. Den Ansbachern fehlte bei der 3:5-Niederlage zuletztin Großbardorf – ihrem ersten Saisonauftritt – Dauer-Top-Torjäger Patrick Kroiß wegen einer Muskelverletzung.