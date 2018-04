Abtswind mit gutem Schluss

Kreisliga 1 Schweinfurt

Mühlhausen/Schraudenb. – Nordheim/Sommerach 4:1 FV Egenhausen – DJK Wülfershausen 1:2 DJK Hirschfeld – DJK Schweinfurt 1:1 TSV Eßleben – TSV Abtswind II 0:2 VfL Volkach – DJK Hirschfeld 1:2 SV Stammheim – FC Gerolzhofen 0:2 DJK Schweinfurt – DJK Altbessingen 1:0 FV Egenhausen – Mühlhausen/Schraudenbach 0:1 SG Poppenhausen/Kronungen – TSV Bergrheinfeld 0:3

1. (1.) SV Stammheim 20 11 4 5 49 : 31 37 2. (3.) DJK Hirschfeld 21 10 5 6 38 : 28 35 3. (2.) TSV Bergrheinfeld 19 10 4 5 42 : 24 34 4. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 19 9 6 4 31 : 26 33 5. (6.) TSV Abtswind II 20 9 5 6 34 : 27 32 6. (7.) FC Gerolzhofen 19 9 4 6 32 : 19 31 7. (4.) DJK Altbessingen 18 8 6 4 38 : 22 30 8. (8.) DJK Wülfershausen 20 9 3 8 39 : 32 30 9. (5.) VfL Volkach 18 9 3 6 31 : 28 30 10. (9.) TSV Nordheim/Sommerach 19 8 3 8 31 : 31 27 11. (11.) TSV Grafenrheinfeld 19 6 5 8 28 : 39 23 12. (13.) DJK Schweinfurt 21 5 6 10 24 : 38 21 13. (12.) TSV Eßleben 20 4 6 10 31 : 45 18 14. (14.) FV Egenhausen 20 3 5 12 16 : 38 14 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 19 2 3 14 21 : 57 9

TSV Eßleben – TSV Abtswind II 0:2 (0:0). Beide Mannschaften standen gut in der Abwehr und ließen kaum Chancen zu. Eßleben boten sich zwei aussichtsreiche Möglichkeiten, aber die Führung entstand daraus nicht. So war die erste Stunde ziemlich ausgeglichen. Je länger das Spiel dauerte, um so stärker kam Abtswind auf, und in der 79. Minute traf Patrick Gnebner. Da Eßleben am Schluss alles riskierte, nutzte der Gast einen Konter zum 0:2.

Tore: 0:1 Patrick Gnebner (79.), 0:2 Michael Rügamer (90.+1).

SV Mühlhausen – TSV Nordheim/Sommerach 4:1 (2:1). Nachdem Mühlhausen eine halbe Stunde dominiert und auch verdient mit 2:0 geführt hatte, nutzte Nordheim eine Schwächephase des Gegners und erzielte den Anschluss. Allerdings hielt dieses Hoch nicht sehr lange, denn die Heimelf kontrollierte nach dem Wechsel wieder das Spiel. Am Ende wurde daraus noch ein allzu deutlicher Sieg.

Tore: 1:0 Steffen Rumpel (4.), 2:0 David Schyroki (29.), 2:1 Raphael Steffen (33), 3:1 Christian Knaup (74.), 4:1 Philipp Finster (80., Eigentor).

VfL Volkach – DJK Hirschfeld 1:2 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte waren es die Gäste, die besser aus der Kabine kamen. Doch Volkach erzielte das 1:0. Zwar steckte Hirschfeld schon ein Spiel am Freitag in den Knochen, dies war dem Team aber nur bedingt anzumerken. So kamen die Gäste stark zurück, drehten die Partie und verwalteten ihren Vorsprung auch dank der Dezimierung Volkachs.

Tore: 1:0 Julius Ströhlein (54.), 1:1 Jannik Lutz (69.), 1:2 Spiridon Antoniou (79.). Rot: Stefan Söllner (85., Notbremse, Volkach).

Restprogramm

FV Egenhausen – SV Mühlhausen/Schraudenbach 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Simon Michelbach (53.).

DJK Hirschfeld – DJK Schweinfurt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Eduard Krüger (32., Foulelfmeter), 1:1 Spiridon Antoniou (79.).

DJK Schweinfurt – DJK Altbessingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Eduard Krüger (51.). Besonderheit: Schweinfurts Simon Schneider hält Foulelfmeter von Peter Reitz (58.).

SG Poppenhausen/Kronungen – TSV Bergrheinfeld 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Sebastian Werner (62.), 0:2 Florian Streng (66.), 0:3 Markus Friedel (86.).

FV Egenhausen – DJK Wülfershausen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Marco Nöth (23.), 1:1 Tobias Kraus (38.), 1:2 Benedikt Seufert (57.).

SV Stammheim – FC Gerolzhofen 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Max Seuferling (28., 63.).