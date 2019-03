Abtswind geht im Regen unter

Riesengroße Ernüchterung herrschte auf der Rückfahrt aus dem oberfränkischen Hof beim Abtswinder Tross. Im Stadion Grüne Au, einem traditionsreichen Grund, der in den 1970er Jahren auch Zweitligafußball gesehen hatte, gingen die Gäste mit 0:5 (0:2) unter. Es war ihre bislang höchste Saisonniederlage.

Abtswinds Trainer Mario Schindler schäumte anschließend vor Wut: „Das war ein kollektives Versagen in allen Mannschaftsteilen. Wir haben unser bis gestern schlechtestes Saisonspiel noch einmal unterboten. Wir waren von Anfang an überhaupt nicht auf dem Platz.“ Warum es in Hof nach der hoffnungsvollen Darbietung im vorherigen Heimspiel vorne wie hinten nicht stimmte: „Es ist schon ein erkennbares Muster, wenn man nach einem guten Spiel das nächste gründlich versiebt. Das ist letztlich eine Frage der Einstellung“, wetterte Schindler.

Drei Änderungen ergaben sich zum vorherigen Spiel: Felix Wilms hütete anstelle von Florian Warschecha das Tor, Mathias Brunsch ersetzte als Innenverteidiger den verletzten Marcel Ruft und Jürgen Endres begann für Shawn Hilgert im offensiven Mittelfeld. Wer zu spät in Hof ankam, wie der Abtswinder Fanbus, der verpasste das erste, wenn nicht sogar die ersten beiden Tore. Zehn Minuten waren gespielt, da jubelten die Gelbschwarzen schon das zweite Mal.

Bei der Entstehung der Tore hatte Abtswind stets das Nachsehen: Hofs schneller Angreifer Patrik Kavalir nahm seinem Gegenspieler im Sprint mehrere Meter ab und schloss den Alleingang vor dem chancenlosen Wilms erfolgreich ab. Auch Malik McLemore war schneller am Ball als der nebenstehende Verteidiger, nachdem Matej Kyndl eine Flanke Kavalirs von rechts zuvor gegen die Querlatte geköpft hatte. Hof drosselte danach sein Tempo, so dass Abtswind mit Pascal Jeni zu seinen ersten Gelegenheiten kam, doch Torhüter David Guyon parierte diese.

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, erhöhte Andreas Knoll den Vorsprung gegen nachlässig verteidigende Abtswinder, nachdem Kyndl zuvor wieder nur an den Pfosten geschossen hatte. Der Hofer Stürmer trat später aber noch zweimal selbst als Torschütze auf.

Der Gegner habe „in der Höhe verdient gewonnen“, urteilte Schindler. „Dass nach so einem Spiel eine Reaktion kommen muss, versteht sich von selbst. Wenn ich die Mannschaft vor dem nächsten Spiel extra darum bitten oder gar eine Reaktion einfordern muss, läuft hier etwas gründlich schief“, sagte er zum bevorstehenden Heimspiel gegen Mitaufsteiger Erlangen.

Abtswind: Wilms – Herrmann, Wirsching (65. Zunder), Brunsch, Wolf (46. Hartlehnert) – Graf – Hillenbrand, Endres, Dußler (59. Hilgert), Lehmann – Jeni.

Schiedsrichter: Fleischmann (Kreith). Zuschauer: 331. Tore: 1:0 Patrik Kavalir (6.), 2:0 Malik McLemore (9.), 3:0 Andreas Knoll (49.), 4:0 Matej Kyndl (60.), 5:0 Matej Kyndl (85.).