Abtswind erwartet einen stürmischen Gast

Angesichts seiner aktuellen Auswärtsschwäche und dem plötzlichen Aufwind mancher Kellerkinder muss der TSV Abtswind (12. Platz/36 Punkte) weiter um den Verbleib in der Bayernliga bangen. „Wir wollen es an diesem Wochenende richten – und wir werden es richten“, sagt Trainer Mario Schindler vor dem Heimspiel gegen die noch ärger in Not geratene SpVgg Jahn Forchheim (17./27). Mit einem eigenen Erfolg und Niederlagen von Vach sowie Erlangen-Bruck wären die Grün-Weißen bereits diesen Samstagabend auf der sicheren Seite.

Doch die Forchheimer bezwangen am Abend vor dem Maifeiertag überraschend den SC Eltersdorf mit 4:2. So verhinderten sie den Absturz auf den einzigen direkten Abstiegsplatz. Schindler weiß, was aus der prekären Lage Forchheims folgt. „Der Gegner steht definitiv mehr unter Druck als wir und kann sich nicht hinten einigeln. Es wird zur Sache gehen. Wir müssen hinten deutlich kompakter stehen als zuletzt und uns voll konzentrieren.“

Fehlen wird dem 42-Jährigen sein Kapitän Michael Herrmann, der vergangenen Samstag in Erlangen-Bruck kurz vor der Pause mit der Trage vom Platz geholt wurde. „Die schlimmste Befürchtung – ein Kreuzbandriss – ist zum Glück nicht eingetreten“, sagt Schindler. „Doch mit seinem Innenbandriss wird uns Michael auch ein Vierteljahr fehlen.“ Philipp Hummel wurde nach seiner Roten Karte in der Nachspielzeit für zwei Spiele gesperrt. Dafür kehrt Verteidiger Sven Gibfried zurück.

Achtgeben muss der TSV vor allem auf Tom Jäkel. Der Jahn-Stürmer hat von 2013 bis 2016 drei Jahre lang für den Regionalligisten FC Schweinfurt gespielt und in der aktuellen Saison schon 14 Mal getroffen. Jäkels Teamkollege Jens Wartenfelser kommt auf elf Tore, ist aber diesmal verhindert. Im Gegenzug sind die Oberfranken mit 78 Gegentoren in 31 Spielen die Schießbude der Liga. Nach dem 1:3 im Hinspiel sprach Schindler von der bis dahin schwächsten Leistung seiner Elf.