Abtswind erhört die ernsten Worte

Wiedergutmachung lautete das Stichwort beim TSV Abtswind nach der laut eigener Fußballzeitung „Schmach und Schande“ der 0:5-Niederlage am letzten Spieltag in Hof. Dies gelang: mit einem 2:1 (2:0) gegen den Mitaufsteiger ATSV Erlangen. Bei böigem Wind auf dem neuen Kunstrasenspielfeld war der knappe Erfolg gegen einen mäßigen Kontrahenten nicht, aber das war bei der Heimelf egal.

Dem TSV fehlte der ein oder andere, vielleicht auch deshalb stand in Jürgen Endres ein Mann als Mittelstürmer ganz vorne, der sich etwas weiter hinten wohler fühlt. Erst am Spieltag um zehn Uhr habe er auf dem Handy die Nachricht von Trainer Mario Schindler bekommen. „Er hat sich dabei sicher was gedacht, es hat ja zum Glück geklappt. Wenn wir gewinnen, spiele ich künftig immer vorne – mir ist das egal“, meinte der 28-Jährige.

Es sollte einer der entscheidenden Schachzüge Schindlers gewesen sein, den ballsicheren Endres, der sich selbst nicht unbedingt als Sprinter sieht, nach vorne zu beordern. Nach nicht einmal fünf Minuten spazierte Endres gegen Erlangens passive Abwehr mit einer Einzelaktion nahezu unbehelligt durch: Frei vor Torhüter Kraut traf er zur 1:0-Führung. Das frühe Stören der Gastgeber hatte sich ausgezahlt, die Führung sollte für etwas Sicherheit sorgen, doch Erlangen ließ gleich die Gelegenheit zum Ausgleich aus, als Tim Ruhrseitz aus etwas spitzem Winkel frei aufs Tor schoss, anstatt quer zu legen (9.). Es zeigte sich fortan immer wieder, warum beide Mannschaften mit mehr als 50 Gegentoren als nicht gerade sattelfest gelten.

Die Erlanger wirkten nach zuletzt zwei klaren Niederlagen blass, hatten Glück, dass Abtswind noch nicht nachlegten. Erst hätte Kevin Guerra den Ball fast ins eigene Tor gelenkt, nachdem sein Torwart gegen Abtswinds Max Wolf gut pariert hatte (22.). Dann verpasste Jürgen Endres nur knapp die Eingabe seines Sturmkollegen Shawn Hilgert (23.). Gleich darauf durfte sich Hilgert gewundert haben, warum er nach einem durch den Gegenwind etwas stehen gebliebenen langen Ball unbehelligt durch Erlangens Abwehr gehen konnte. Ein Haken um Torwart Kraut, und schon es stand 2:0 für Abtswind (27.). Dabei blieb es bis zur Pause – auch weil Faßold beim Fehler von TSV-Torwart Warschecha die Großchance liegen ließen (37.). Brunschs Luftloch blieb ebenfalls ohne Folgen, denn Kulabas schoss drüber (45.).

Erlangen bekam im zweiten Abschnitt trotz Gegenwind gleich Auftrieb und drängte. Erst ging Philipp Mandelkow in Folge eines Freistoßes im Strafraum zu Boden, der Schiedsrichter ließ weiterspielen (47.). Kurz darauf pfiff er doch, als Fabian Forisch von Gegner Brunsch leicht gehalten wurde. Den fälligen Elfmeter von Tim Ruhrseitz wehrte TSV-Torwart Warschecha noch ab, bei dessen Nachschuss zum 1:2 zwar er jedoch machtlos (49.). Nach dem Anschluss drängte natürlich Erlangen, für Abtswind ergab sich immer wieder die Möglichkeiten zu kontern. Die erste ließ Jürgen Endres aus, als er nach weitem Abschlag seines eigenen Torwarts an ATSV-Schlussmann Kraut scheiterte (63.). Der Gegner machte Druck, fand aber kaum Mittel gegen die Abtswinder Abwehr. Das Geschehen auf dem Rechteck sah nun mehr und mehr nach typischen Abstiegskampf aus.

Abtswind spielte die Konter nicht konsequent genug zu Ende. Hinten hielt Warschecha zuerst gegen Fiebig (59.), dann gegen Elperin (86.). In der Nachspielzeit ließ Pascal Jeni die Riesenchance zum 3:1 aus, was sich fast noch gerächt hätte. Doch der Schuss Elperins verfehlte sein Ziel. Der erste Heimsieg seit dem 15. August war für Abtswind perfekt. Unter der Woche habe der Trainer einige ernste Worte gesprochen, so Daniel Hämmerlein. „Diesmal hatten wir das Glück, das uns oft genug fehlte.“ Nächstes Mal geht's für die Abtswinder nach Aubstadt.