Abtswind befreit sich nur müßig

Auch zu Hause gegen den zuletzt ebenfalls erfolglosen ASV Neumarkt ist dem zuletzt viermal geschlagenen TSV Abtswind nicht der gewünschte befreiende Sieg geglückt. Beim 1:1 (0:0) blieb am Samstag nur ein Teil der gesamten Ausbeute bei den sichtlich bemühten Hausherren. Dabei wäre mehr für die Abtswinder möglich gewesen, zugleich konnten sie allerdings durch einen schnellen Ausgleich verhindern, ein weiteres Mal als Verlierer vom Platz gehen zu müssen.

Zwei Positionen hatte Abtswinds Trainer Mario Schindler zum vorherigen Auswärtsspiel in seiner Startelf geändert. Für Nicolas Wirsching besetzte Jonas Wirth die zentrale Rolle im defensiven Mittelfeld, und für die offensive Außenbahn rückte Shawn Hilgert anstelle Max Hillenbrands in die Anfangsformation. Er startete auf rechts, tauschte jedoch im Laufe der Partie mit Christopher Lehmann auf der linken Seite die Positionen. Die Hausherren begannen engagiert und verlagerten die Handlung bereits in den ersten Minuten vor das gegnerische Tor, doch Chancen entstanden aus dem größeren Ballbesitz nicht. Auch weil es vielfach an Genauigkeit fehlte, konnten defensiv aufgestellte Neumarkter den letzten Pass verhindern.

Als sich die Gäste einmal aus der relativ gefahrlosen Belagerung ihres Gegners befreit hatten, ging es flott, und so kam es, dass sie gegen Mitte der ersten Hälfte mit Christian Schrödels Schuss die erste halbwegs aussichtsreiche Chance verzeichneten. Dieses Aufbäumen schien die Abtswinder Aufmerksamkeit zu schärfen, denn im Gegenzug erbrachte Pascal Jenis Kopfball aus Nahdistanz nach einer Flanke Max Wolfs von links einen nennenswerten Abschluss. Jedoch war zu dieser Zeit bereits eine halbe Stunde eher ereignislos verstrichen.

Der hohe Aufwand, den die Abtswinder trieben, um ihr Spiel vors gegnerische Tor zu bringen, machte sich erst einmal nicht bezahlt. Auch nach dem Seitentausch von Hilgert und Lehmann blieb das Abtswinder Spiel linkslastig. Ihrem Drängen nach vorne schien nach den vorherigen Niederlagen die Entschlossenheit zu fehlen, dagegen agierten die Gäste nach dem Trainerwechsel – in Abtswind coachte der bisherige Co-Trainer Benedikt Thier die Mannschaft – in der Abwehr kompromissloser. So sehr die Hausherren sich bemühten, zum Abschluss zu gelangen, ihr letzter Pass kam nicht an. So war es erneut Neumarkts Schrödel, der Abtswinds Torwart Florian Warschecha nach einem Rückpass Jonas Grunners gut fünf Minuten vor der Pause zu einer Parade nötigte.

Mehr Überzeugung bewiesen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel, als Hilgert die Flanke Michael Herrmanns für Jeni auflegte. Zwar stand der Abtswinder Stürmer beim Kopfball im Abseits, aber Bachner im Neumarkter Tor musste sich strecken, um diesen zu erreichen. Es war eine zu Ende gebrachte Aktion, von der eine weitere folgte, als Jenis nächster Versuch nach Ecke Adrian Dußlers das Tor nur knapp verpasste. Abtswinds sichtbare Verbesserung endete indes abrupt, als Selim Mjaki den Ball aus dem Nichts vom linken Strafraumeck sehenswert in den rechten Winkel zur plötzlichen Führung Neumarkts schlenzte.

Als den Abtswindern das Schicksal drohte, den Platz erneut mit leeren Händen verlassen könnten, bewies Trainer Schindler beim Wechseln ein glückliches Händchen. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechselung erzielte Philipp Hummel nach einer Hereingabe Hilgerts mit wuchtigem Kopfball aus kurzer Distanz den Ausgleich. Nachdem auf beiden Seiten nahezu zwanzig Minuten lang weitere Torchancen ausgeblieben waren, zeichnete sich das Unentschieden zwar ab. Doch die Abtswinder hätten die Partie noch für sich entscheiden können, wenn der ebenfalls erst eingewechselte Nicolas Wirsching eine Vorlage Hummels nach einem Vorstoß über rechts trotz aussichtsreicher Position nicht übers Tor befördert hätte.