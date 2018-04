Abstiegskampf spitzt sich zu

Abtswind III/Feuerbach – Ebrach/Großgressingen 1:2 FV Dingolshausen – FC Fahr 3:0 SV Rügshofen – Altenschönbach/Siegendorf 2:3 SV Stammheim II – VfL Volkach II 2:0 SV Stammheim II – FV Dingolshausen 3:1 VfL Volkach II – FC Gerolzhofen/Michelau II 2:3 SV-DJK Unterspiesheim II – SG Rimbach/Lülsfeld 0:2 Klein-/Großlangheim – TSV Abtswind III/Feuerbach 6:1 FC Fahr – Altenschönbach/Siegendorf 4:3 SC Ebrach/Großgressingen – SV Rügshofen 1:3

1. (1.) SG Rimbach/Lülsfeld 18 16 0 2 72 : 19 48 2. (2.) FC Fahr 19 13 3 3 47 : 26 42 3. (4.) SG Klein-/Großlangheim 19 11 1 7 57 : 30 34 4. (3.) TSV Geiselwind 18 11 1 6 52 : 32 34 5. (5.) FV Dingolshausen 19 10 1 8 38 : 29 31 6. (7.) SV Stammheim II 21 10 1 10 37 : 51 31 7. (8.) SV Rügshofen 20 8 2 10 30 : 34 26 8. (6.) VfL Volkach II 20 7 4 9 39 : 40 25 9. (9.) FC Gerolzhofen/Michelau II 19 7 4 8 44 : 49 25 10. (10.) TSV Abtswind III/Feuerbach 20 6 2 12 34 : 63 20 11. (12.) Altenschönbach/Siegendorf 19 4 3 12 33 : 60 15 12. (11.) SV-DJK Unterspiesheim II 19 3 5 11 28 : 49 14 13. (13.) SC Ebrach/Großgressingen 19 3 5 11 25 : 54 14

So langsam darf man bei der SG Rimbach/Lülsfeld den Frankensekt kaltstellen. Während Verfolger Fahr am Freitag in Dingolshausen patzte, löste der Spitzenreiter seine Aufgabe in Unterspiesheim ohne größere Probleme. Fahrlässig ging man zwar mit seinen Chancen um, letztlich reichte es dennoch zu einem ungefährdeten 2:0-Sieg. Bei nun sechs Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger auf Verfolger Fahr zwei dürfte dem Wiederaufstieg kaum noch etwas im Wege stehen.

Ähnlich sieht man das auch in Fahr, wo Spielertrainer Simon Weidinger den Fokus klar auf die Sicherung des Relegationsplatzes legt. „Grottenschlecht“ sei der Auftritt beim 0:3 in Dingolshausen gewesen, als man sich über 90 Minuten keine echte Torgelegenheit erspielen konnte. Am Sonntag war daher im Heimspiel gegen den zuletzt deutlich verbesserten SV Altenschönbach Wiedergutmachung angesagt. Durch den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste wirkte der FC kurz verunsichert, berappelte sich aber und schoss kurz nach der Pause einen 4:1-Vorsprung heraus. In der Schlussphase konnte der abstiegsbedrohte Kontrahent zwar noch mal verkürzen, mit dem Treffer zum 3:4 beendete Schiedsrichter Ludwig Bauer die Partie aber direkt.

Eine echte Willensleistung lieferte Schlusslicht Ebrach/Großgressingen beim 2:1 in Abtswind ab. Wegen personeller Engpässe musste man mit nur zehn Spielern antreten, ein Doppelpack Jonas Christels und ein toller kämpferischer Auftritt brachten dennoch einen nicht unverdienten Sieg ein, der die Hoffnung im Abstiegskampf stärkt. In diesen möchte die Spielgemeinschaft aus Abtswinds dritter Garde und dem FC Feuerbach sicherlich nicht mehr reinrutschen, Leistungen wie die gegen zehn Ebracher oder beim sonntäglichen 1:6 gegen die SG Klein-/Großlangheim darf sich die Mannschaft bei sechs Punkten Vorsprung allerdings nicht mehr allzu häufig erlauben.

Wohl bis zum Saisonende zittern müssen neben Ebrach noch Altenschönbach und die Reserve aus Unterspiesheim. So deutlich sich die Situation an der Tabellenspitze zeigt, so knapp ist es im Keller, wo ein Verein den bitteren Gang in die B-Klasse antreten werden muss.

TSV Abtswind III/FC Feuerbach – SC Ebrach/Großgressingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Jonas Christel (6.), 0:2 Jonas Christel (60.), 1:2 Marc Köhler (75., Foulelfmeter).

FV Dingolshausen – FC Fahr 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Kilian Jopp (6.), 2:0 Kilian Jopp (39.), 3:0 Viktor Krüger (60.).

SV Rügshofen – SV Altenschönbach 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Jonas Dornberger (7.), 0:2 Jonas Dornberger (37.), 0:3 Andrej Chrobak (58.), 1:3 Thomas Hahn (59.), 2:3 Julian wegert (71.).

SV Stammheim II – VfL Volkach II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Julian Heimbuch (5.), 2:0 Patrick Moller 31., Foulelfmeter).

SV Stammheim II – FV Dingolshausen 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Lorenz Scheller (41.), 1:1 Jens Hasenkopf (50.), 2:1 Lorenz Scheller (55.), 3:1 Murat Duman (72.).

SV-DJK Unterspiesheim II – SG Rimbach/Lülsfeld 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Benjamin Anger (60.), 0:2 Lukas Greulich (68.). Besonderheit: Jürgen Scheder (Rimbach/Lülsfeld) verschießt Foulelfmeter (63.).

SG Klein-/Großlangheim – TSV Abtswind II/FC Feuerbach 6:1 (4:1). Tore: 0:1 (5.), 1:1 Isam Hasan (12.), 2:1 Sascha Bader (16.), 3:1 Ahmad Abdulmajid (21.), 4:1 Sascha Bader (41.), 5:1 Sascha Bader (47.), 6:1 Michael Kotzer (81.). Gelb-Rot: Fabian Dingeldein (Abtswind, 85., wiederholtes Foulspiel).

FC Fahr – SV Altenschönbach 4:3 (2:1). Tore: 1:0 Matthias Linke (7.), 1:1 Andrej Chrobak (14.), 2:1 Simon Pfrang (38.), 3:1 Simon Weidinger (48.), 4:1 Simon Weidinger (56.), 4:2 Frank Hugo (85.), 4:3 Stefan Stöckinger (90.+1, Foulelfmeter).

SC Ebrach/DJK Großgressingen – SV Rügshofen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Dominik Grau (3.), 1:1 Sebastian Hagenow (35.), 1:2 Stefan Krämer (77.), 1:3 Julian Wegert (85.).