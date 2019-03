Abschiedstour mit Ambition

Nach 111 Tagen meldet sich der FC Geesdorf am Samstag wieder im Spielbetrieb zurück. Die erste Aufgabe nach der Winterpause führt die Mannschaft von Trainer Hassan Rmeithi nach Fuchsstadt, das einen Punkt und zwei Plätze hinter Geesdorf als Achtem steht.

Da eine Wintervorbereitung ohnehin schwieriger und die Beteiligung an den Einheiten geringer sei, zeigt sich Rmeithi zufrieden mit dem Verlauf der letzten fünf Wochen. Anfang Februar stiegen die Geesdorfer ins Training ein. „Die Jungs haben seitdem richtig gut gearbeitet“, berichtet er. Drei Testspiele fanden statt, wobei der Vergleich mit Herzogenaurach nach nur einer Einheit abgehalten wurde und daher kaum zu bewerten war. Mit 2:3 verloren sie gegen den Landesligisten aus der Nordost-Gruppe. Das in der Bayernliga spielende Großbardorf zeigte ihnen beim 1:5 die Grenzen auf. „Das war schon ein Klassenunterschied“, stellte Rmeithi fest. In beiden Partien standen ihm zudem nur 13 Spieler zur Verfügung. Auf dem Abtswinder Kunstrasen besiegte Geesdorf die in der Kreisklasse antretende Spielgemeinschaft aus Rimbach und Lülsfeld mit 7:1 standesgemäß. „Im Großen und Ganzen hatten wir drei vernünftige Spiele“, findet Rmeithi.

Sein Wunsch wäre es, sich mit einer Abschlussplatzierung als Fünfter oder Sechster aus Geesdorf zu verabschieden. „Das sind meine letzten elf Spiele hier. Unser Ziel wird es sein, dass wir uns um ein paar Plätze nach vorne schieben.“ Der erste Saisonabschnitt, der in den ersten Wochen durchaus verheißungsvoll begonnen hatte, endete mit drei unnötigen Niederlagen, die letztlich einen besseren Stand zur Winterpause verhinderten. Allerdings, das räumt er ein, werde es nun schwieriger als in der Vorrunde, zumal sich der Geesdorfer Kader zwischenzeitlich verkleinert habe. Emre Zeyrek kehrte nach nur einem halben Jahr zurück nach Schweinfurt zu Türkiyemspor-SV, und verletzt fallen derzeit Sinan Bilgin und Thomas Lordo sogar für längere Zeit aus.

Sicher ist sich Rmeithi noch nicht, ob die Begegnung in Fuchsstadt nach der wieder kalten und nassen Witterung stattfinden wird. Sollte der Ball aber in der Kohlenbergarena rollen, bietet sich den Gästen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage. (jst)