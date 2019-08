100-Kilometerlauf: Geesdorferin holt Gold

Im Rahmen der 30. Auflage des Leipziger 100-Kilometzer-Laufes wurden am Wochenende auch die bayerischen Meisterschaften ausgetragen. Marika Heinlein vom FC Geesdorf sicherte sich in 11:23,16 Stunden die Bronzemedaille und gleichzeitig den Titel in ihrer Altersklasse W 55. Schneller als Heinlein waren nur Elke Beierlieb 10:48,24/LG Veitenstein) und Annette Sattler (11:01,31/Team Klinikum Nürnberg). (PM/Hops)