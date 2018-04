Spitze, wenn die Sonne lacht

Sonnenschein sorgt für gute Stimmung. Bei jedem Menschen. Und bei Norbert Schneider und Raimund Ruppert ganz besonders. Bei Sonnenschein wissen der 1. und der 2. Vorsitzende der Bürgerenergiegenossenschaft Wiesentheid, dass die sieben Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden im Gemeindegebiet viel Strom erzeugen.

Umwelt- und Naturschutz liegen Norbert Schneider am Herzen, das Interesse ist schon von Berufs wegen bei ihm groß. Hochwasserschutz und Renaturierungen fielen in sein Aufgabengebiet beim Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen, 39 Jahre hat er in der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung gearbeitet. „Global denken, lokal handeln“, lautet sein Motto. Er heizt sein Haus mit Nahwärme, hat Sonnenkollektoren auf dem Dach, bewässert seinen Garten mit Brunnenwasser. Er ist seit 28 Jahren Vorsitzender der Ortsgruppe Wiesentheid des Bund Naturschutz, die vor 32 Jahren gegründet wurde. Wenig verwunderlich also, dass die Initiative zur Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft Wiesentheid von Norbert Schneider ausging.

Der Anfang war zäh

„Es war mir ein Anliegen, etwas für die Umwelt zu tun“, sagt er rückblickend. Also hat Schneider Mitstreiter gesucht, die ebenso wie er Erneuerbare Energien fördern wollten. „Anfangs war es zäh“, sagt er. Schneider hielt mehrere Informationsveranstaltungen ab, bevor er gemeinsam mit 17 anderen Bürgern der Marktgemeinde am 4. März 2010 die Bürgerenergiegenossenschaft Wiesentheid ins Leben rief. Die Initiative kam gut an: Als der Stein erst mal ins Rollen gebracht war, stieg die Zahl der Mitglieder schnell. Heute sind es 65, weitere Bürger stehen auf der Warteliste.

Der Weg zur Bürgerenergiegenossenschaft war nicht leicht, zwei Jahre hat er insgesamt gedauert. Noch heute schüttelt Schneider den Kopf darüber, wie viel es zu regeln galt und immer noch gilt: von der Steuernummer über ein Gutachten zur Wirtschaftlichkeit, die Beurkundung der Satzung, die Eintragung ins Genossenschaftsregister, bis zu jährlich wiederkehrenden Dingen, wie der Bilanz und deren Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, Vorstandssitzungen und Generalversammlung. Die Genossenschaft ist Mitglied im Genossenschaftsverband, bei der IHK Unterfranken und der Knappschaft Bahn-See. „Dass es die gibt, wusste ich vorher gar nicht.“ Ertragssteuer, Gewerbesteuer, Ausschüttungen, Versicherungen und Pachtzins sind jährlich zu zahlen.

Sechsstellige Investitionen

Die Pacht erhält die Gemeinde, denn es sind ausschließlich öffentliche Gebäude, auf denen die Bürgerenergiegenossenschaft ihre Anlagen anbringt. Los ging es schon kurz nach der Gründung mit dem ehemaligen Feuerwehrhaus in der Frommgasse und der Scheune am Marienplatz. Im Juni 2010 war das. Es folgten drei Dächer im Bauhof, dann die Steigerwaldhalle und das Feuerwehrhaus Reupelsdorf sowie zuletzt, im April 2017, die neue BRK-Rettungswache. Etwa 600 000 Euro hat die Genossenschaft in die sieben Anlagen investiert. Knapp 2100 Module wurden auf den Dächern angebracht, sie erbringen eine Leistung von 250 KWp (Kilowatt Peak). So werden pro Jahr etwa 230 000 KWh Strom erzeugt. „Das ist so viel, wie 80 Drei- bis Vier-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen“, erklärt der Vorsitzende.

Den größten Ertrag liefert die Photovoltaikanlage auf der Steigerwaldhalle. 750 Module sind dort angebracht. Sie zu errichten, war nicht einfach, denn die Halle hat ein Flachdach. „Da durfte keine einzige Schraube reingebohrt werden“, blickt Norbert Schneider zurück. Die Platten sind deshalb mit Drähten verspannt und aufgeständert, während die Anlagen auf den anderen Dächern verankert sind.

Die Stromerzeugung kann er täglich nachvollziehen, ein Computerprogramm informiert darüber, wieviel welche Anlage wann bringt. „Januar und Februar waren trüb“, sagt Schneider mit Blick auf die entsprechende Tabelle, dafür lag der August vergangenen Jahres deutlich über dem Soll. Das Programm hat auch den „ökologischen Fußabdruck“ im Blick: Dank der Anlagen werden jährlich 190 Tonnen CO2-Emission vermieden. Dieser Wert errechnet sich, wenn man die CO2-Emission, die für die Erzeugung des Solarstromes anfällt, mit der vergleicht, die für die Erzeugung der gleichen Strommenge auf Basis konventioneller Energieträger entstehen würde.

Keine Darlehen aufgenommen

Finanziert werden die Anlagen der Bürgerenergiegenossenschaft ausschließlich durch die Einlagen der Mitglieder. „Wir haben keine Darlehen“, informiert der Vorsitzende. „Wir haben alles von unserem Geld bezahlt.“ 65 Mitglieder hat die Genossenschaft derzeit, sie haben 249 Anteile, wobei ein Anteil einem Betrag von 2000 Euro entspricht. Pro Mitglied sind maximal fünf Anteile erlaubt. Die Mitglieder erhalten jährlich eine Ausschüttung, ein Teil des Ertrags wird für die Steuern und den Rückbau der Module zurückbehalten. Trotz der Ausschüttung sehen die Mitglieder die Genossenschaft aber nicht nur als Geldanlage, versichert Norbert Schneider. „Sie haben ein echtes Interesse daran, etwas zur Energiewende beizutragen.“

Wert soll noch gesteigert werden

Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit einer Bürgerenergiegenossenschaft sind für Norbert Schneider und sein Vorstandsmitglied Raimund Ruppert gute Partner. „Sonst kann man das nicht machen.“ Die Gemeinde stehe voll hinter den Projekten, sie ist selbst Mitglied in der Genossenschaft, ebenso wie Bürgermeister Dr. Werner Knaier, der zudem Aufsichtsratsvorsitzender ist. Auch die Zusammenarbeit mit der Überlandzentrale Lülsfeld, die den Strom abnimmt, laufe hervorragend, ebenso mit den Firmen Belectric, Kolitzheim, AWI Solar, Wiesentheid, und König, Prühl.

Über 50 Prozent des Strombedarfs in Wiesentheid werden laut Norbert Schneider über Erneuerbare Energien gedeckt. Ein Wert, den er und sein Vorstandskollege Raimund Ruppert gern noch steigern würden. „Wir haben großes Interesse an weiteren Dächern“, betont Ruppert. Unter anderem das Feuerwehrhaus und das Heizwerk am Landschulheim wären nach Ansicht der Genossenschaft gut geeignet. Ihr Interesse haben sie bereits bekundet.