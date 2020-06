Spirituosen aus Kitzinger Einkaufsmarkt entwendet

Am Dienstag zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ereignete sich am Dreistock in Kitzingen im Einkaufmarkt Kaufland ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten hier eine größere Menge an Flaschen unterschiedlicher Spirituosen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Täter schafften vermutlich über das Lager im rückwärtigen Bereich des Marktes die Flaschen nach draußen. Es entstand ein Beuteschaden von etwa 2900 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.