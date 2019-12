Biebelried vor 49 Minuten

Autobahnsperrung

Sperrung A3/A7: Kreuz Biebelried von Nürnberg nach Ulm nicht befahrbar

Am Donnerstag gibt es in Unterfranken an einem Autobahnkreuz der A3 und A7 eine Teilsperrung der Fahrbahn. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Tag eine Umleitungsstrecke fahren.