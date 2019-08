Spektakuläre Geschichte:100 Jahre Flugplatz Kitzingen

Zeitgeschichte, Freiheit und Neubeginn – diese Attribute stehen für den Flugplatz Kitzingen, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit einem spektakulären Flugtag feiern wird. Die Bevölkerung ist am 21. und 22. September auf das Gelände im ConneKT eingeladen.

Bereits im Jahr 1919, gerade einmal 16 Jahre nachdem das erste motorisierte Flugzeug in der Geschichte der Menschheit den Himmel erklommen hatte, hoben auf dem Areal des heutigen Kitzinger Flugplatzes die ersten Flugzeuge ab. Heute, im Jahr 2019, blickt der Luftsportclub Kitzingen auf eine aktive und abwechslungsreiche 100-jährige Geschichte zurück, die maßgeblich von den Gegebenheiten der jeweiligen Zeitepochen geprägt war.

Stützpunkt der Amerikaner

In den Jahren 1932 bis 1937 diente der Kitzinger Flugplatz der jungen Lufthansa als Luftfahrtschule. Später, im Zeitraum 1937 bis 1945, vollzog sich sein Übergang auf das Regime des Deutschen Reiches. Von 1945 bis September 2008 fungierte der Flugplatz Kitzingen als wichtiger Stützpunkt des amerikanischen Heeres und qualifizierte sich zeitweise als größter, den Amerikanern direkt unterstellter Flugplatz in Europa.

Nach Abzug der Amerikaner stand der Flugplatz Kitzingen dem Luftsportclub Kitzingen zeitweise zur alleinigen Nutzung zur Verfügung, bis im Jahr 2012 der Flugbetrieb auf Grundlage der unklaren Bombenlage vollständig eingestellt wurde.

Neueröffnung im Frühjahr 2017

Nur unter großen Bemühungen und Anstrengungen gelang es, die Basis für den Sonderlandeplatz Kitzingen zu schaffen. Der neue Eigentümer, Markus Blum, der Luftsportclub Kitzingen, die Stadt Kitzingen und die umliegenden Gemeinden sowie das Luftamt Nordbayern arbeiteten in diesem Sinne zusammen. Schlussendlich ließ im Frühjahr 2017 das langjährige Vereinsmitglied Bruno Malcher den vereinseigenen Motorsegler auf der Bahn des jetzt zivilen Flugplatzes Kitzingen ausschweben und läutete damit eine neue Ära für den Luftsportclub Kitzingen ein.

All das möchte der Luftsportclub Kitzingen am 21. und 22. September gemeinsam mit der Stadt und dem Landkreis Kitzingen würdig und schwungvoll feiern. Neben Festzeltbetrieb, Ballonglühen, Feuerwerk und Passagierflügen ist am Sonntag, 22. September, ein Flugtag mit vielen weiteren Attraktionen geplant. Die Veranstaltung soll an die Deutsch-Amerikanische Freundschaftswoche erinnern und den historischen Bogen zwischen gestern, heute und morgen spannen, erklärt Pressebeauftragte des Vereins, Eva Poch. Ein Blick in die Zukunft wird sich den Besuchern insbesondere durch die Vorführung des ersten elektrisch angetriebenen Flugzeugs bieten.