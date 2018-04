Sie bringen Körper und Gehirn in Schwung

Ich packe meinen Koffer und nehme mit... Es ist ein Spiel, das wir aus Kindertagen kennen. Und später nie mehr spielen. Dabei würde es uns helfen, geistig fit zu bleiben, vor allem wenn Denksport wie dieser mit leichten körperlichen Übungen gepaart wird. So wie in der neuen Denk-Sport-Gruppe, die am 9. April mit einem Infotreffen startet.

Wie kann man gesund älter werden? Das ist für jeden Menschen ein Thema. Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat die Jahre 2017/18 unter den Schwerpunkt Seniorengesundheit gestellt. Unter dem Motto „Mein Freiraum – meine Gesundheit“ hat auch das Gesundheitsamt im vergangenen Jahr Aktionen gestaltet: Es gab Laufgruppen sowie einen Vortrag „Zärtlichkeit und Sexualität im Alter und in der Altenpflege“ von Erich Schützendorf.

Jetzt rufen das Gesundheitsamt, das Caritas-Mehrgenerationenhaus St. Elisabeth und die Fachstelle für pflegende Angehörige gemeinsam eine Denk-Sport-Gruppe ins Leben. Sie wird sich regelmäßig montags von 15 bis 16 Uhr treffen.

„Wir alle haben die Aufgabe, uns um ältere Menschen zu kümmern“, erklärt Petra Dlugosch von der Fachstelle für pflegende Angehörige. Dabei geht es nicht nur darum, zu unterstützen, wenn die Menschen Hilfe brauchen. Ziel ist auch die Prävention. Denn nur wer körperlich und geistig einigermaßen fit ist, hat die Chance, möglichst lange eigenständig zu bleiben – und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, denn Untersuchungen belegen, dass Menschen, die immer nur alleine zuhause bleiben, schneller alt und krank werden, berichtet Petra Dlugosch

In der neuen Denk-Sport-Gruppe können die Teilnehmer ihren Körper und Geist gezielt in Bewegung bringen und dadurch Gehirn und Muskeln gleichermaßen stärken. An hochkompexe Mathematik-Aufgaben oder schweißtreibendes Training mit schweren Hanteln braucht jetzt niemand zu denken – die Aufgaben sind so gestellt, dass sie auch von Ungeübten zu bewältigen sind. Auch vom Alter her gibt es keine Begrenzung. „Es ist nie zu spät anzufangen“, sagt Barbara Kolb. „Muskeln baut man auch im Alter noch auf“, verweist Petra Dlugosch auf entsprechende Untersuchungen.

Barbara Kolb ist eine von drei Trainerinnen, die die Gruppe leiten. Abwechselnd mit Martina Penka und Eva Schmitt wird sie leichte koordinative Übungen im Sitzen und im Stehen, Übungen zur Kräftigung, zur Rechts-Links-Koordination oder Gleichgewichtsübungen durchführen. Bälle, Bänder, Tücher, kleine Flaschen kommen zum Einsatz. Ungewohnte Abläufe werden trainiert.

Gerade die Kombination von Bewegung und Denksport bringt große Erfolge, wissen die Trainerinnen. „Das hilft, die Alltagsmobilität zu erhalten.“ Flaschen öffnen, Schuhe binden, ein Buch aus dem obersten Regalfach holen, feste Verpackungen aufschneiden – all das fällt vielen älteren Menschen schwer, weil ihnen die Kraft oder die Koordination fehlt. Sie vermeiden es, auf einem Bein zu stehen, gehen komplexen Situationen aus dem Weg, suchen sich vermeintlich leichtere Lösungen, die nicht sein müssten, wenn sie denn trainieren würden. Statt zu denken, dass man bestimmte Dinge nicht mehr könne, solle man es trotzdem probieren, sich etwas zutrauen, erklärt Martina Penka. „Wenn man es dann geschafft hat, motiviert das total“, das hat Petra Dlugosch schon sehr häufig beobachtet.

Nicht nur die Muskeln und die Koordination kann man trainieren, sondern auch den Geist. Denn hält man sein Gehirn nicht auf Trab, nehmen im Alter die Gedächtnisleistungen ab. Man tut sich schwerer, etwas zu planen oder zu überlegen, so Christine Erhard vom Gesundheitsamt Kitzingen. Alltägliche Situationen können überfordern: „Wenn man über die Straße will“, nennt Petra Dlugosch ein Beispiel, da fahren Autos, vielleicht steht da ein Hund, ein Kind turnt am Straßenrand herum, ein Auto hupt, jemand ruft. Ältere Menschen werden da leicht nervös – und das kann gefährlich werden.

Spielerisch, auf unterhaltsame Art und mit viel Spaß werden die drei Trainerinnen mit den Gruppenmitgliedern üben. Schließlich soll die Geselligkeit nicht zu kurz kommen – und genau deshalb klingt jede Stunde mit einem kleinen Beisammensein bei einer Tasse Tee aus. Schon alleine, weil Gemeinschaft fit hält.