Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße von Mainsondheim in Richtung Hörblach unterwegs und wollte nach links auf die Staatsstraße in Richtung Volkach abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Lastzug und kollidierte mit diesem. Das berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw nach links in den Straßengraben geschleudert und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lastzug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem total beschädigten Auto befreit werden. Er wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der 38-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung für zwei Stunden gesperrt werden.