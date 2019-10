Schwarzbuch der Steuerverschwendung: Auch fränkisches Projekt wird kritisiert

Staatsarchiv wird innerhalb Unterfrankens verlagert - Bund der Steuerzahler fürchtet Millionengrab: Am Dienstag (29. Oktober 2019) veröffentlicht der Bund der Steuerzahler seine jährliche Aufstellung bayerischer Projekte, die in ihren Augen durch besondere Steuerverschwendung herausstechen. Auch eine Behördenverlagerung in Unterfranken ist dabei ins Visier der Steuerzahler gerückt.

Im Rahmen der Heimatstrategie "Regionalisierung von Verwaltung - Behördenverlagerung 2015" werden mehr als 50 Behörden und staatliche Einrichtungen in ländliche Regionen Bayerns verlagert. Die Grundphilosophie dieser Heimatstrategie ist es, strukturschwache und ländlich geprägte Räume zu stärken und gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern zu schaffen.

Im Zuge dessen wird auch das Staatsarchiv Würzburg nach Kitzingen verlagert. Nach Mitteilung des früheren Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom April 2016 wählte man Kitzingen vor allem deshalb als Standort aus, weil Kitzingen bisher noch nicht von Behördenverlagerungen profitieren konnte. "Die Stadt befindet sich noch im Konversionsprozess als Folge des 2006 erfolgten Abzugs der US-Streitkräfte, der ca. 7.220 Personen betraf ".