Volkach vor 33 Minuten

Schülerinnen basteln Collage für Senioren

Die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach können in der 7. und 8. Klasse am sozialen Projekt "Erzählcafé im Altenheim" teilnehmen. In diesem Schuljahr wurden die Mädchen jäh durch Corona von den Bewohnern des Bürgerspitals Volkach getrennt. Auch die Maiandacht in der Stadtpfarrkirche, die mit einer gemeinsamen Kaffeetafel und einigen Darbietungen im Klosterhof endet, musste entfallen.