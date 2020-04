Schönheitskur im Wiesentheider Ortskern

Der kurze Spaziergang im Zentrum Wiesentheids freute Bürgermeister Werner Knaier sichtlich. Er zeigte auf, was in seinen letzten Tagen im Amt noch fertig wurde. Es ging zu Wegen und Stellen, die gerne und häufig vor allem von Fußgängern frequentiert werden. "So wird Wiesentheid Schritt für Schritt aufgewertet", kommentierte er die optische Verschönerung.

Erste Station des Treffens war die Brücke über den Sambach in der Jahnstraße, bei der der Holzvorgänger nun durch Beton und Stahl ersetzt wurde. Optisch nicht unbedingt schöner, aber haltbarer, nachdem das Geländer zuletzt angesägt worden war. Zweckmäßiger sei es auch, nun können die Mitarbeiter des Bauhofs im Winter mit ihrem Fahrzeug zum Schneeräumen dort fahren und müssten nicht mehr, wie bisher, ein großes Stück mit der Hand räumen, zählte der Bürgermeister einen Vorteil auf. Knapp 20 000 Euro ließ sich die Gemeinde das Ganze kosten.

Zusätzlicher Parkplatz für den Kindergarten

Etwas weiter nördlich wurde der Fußweg zum Lindachsgraben komplett neben die Bahntrasse verlegt und befestigt. Künftig fällt damit der Schlenker um ein Grundstück weg, weil die Gemeinde eine Fläche eintauschte. Zur Nikolaus-Fey-Schule und zum Eisenbergring entsteht am Heckenberg ein richtiger Übergang über die Bahngleise. Darauf habe man sich mit dem Besitzer der Bahntrasse verständigt, so Knaier. Weiterhin habe dieser die Verbreiterung des Radwegs entlang des ehemaligen Bahnhofs gestattet. Außerdem werde dank der Zustimmung an der ehemaligen Verladerampe des Bahnhofs nun ein zusätzlicher Parkplatz für den benachbarten Kindergarten angelegt.

Nahezu fertig gestellt ist auch der Bereich am Fußweg entlang des Bachs zur Rehhäusergasse. Auf der Fläche des Allee-Weinfests am Ende des Weges wurde nun im vorderen Teil Gras angesät, das nun anwachsen soll. Vor einigen Tagen noch fürchteten einige Wiesentheider, dass der idyllische Bereich befestigt werde. Beim nächsten Weinfest werden sich die Besucher über den schönen Rasen dort freuen, sagte Knaier voraus.

Dass die Arbeiten nun so zügig erledigt wurden, nachdem sich dort lange nichts bewegte, erklärt der Bürgermeister so: "Die beauftragte Baufirma, die aktuell sowieso im Ort beschäftigt ist, hatte gerade Kapazitäten, um das gleich zu erledigen. Also konnten wir das vorziehen." Die Kosten für das Gesamtpaket konnte er noch nicht nennen. Die Schönheitskur werde über das Programm der Städtebauförderung unterstützt.