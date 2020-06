Schäden an Autos und eine vor Wut eingeschlagene Scheibe

Geparkten BMW im Schwalbenhof angefahren

Wie erst nachträglich gemeldet wurde, hatte bereits am Donnerstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in Kitzingen im Schwalbenhof ein Unbekannter einen dort geparkten weißer BMW im Bereich der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Der unbekannte Pkw, den Spuren nach dürfte es sich um ein graues Fahrzeug handeln, flüchtete nach dem Anstoß. Am BMW entstand ein Schaden von circa 1500 Euro

Aus Wut Scheibe eingeschlagen

Offenbar aus Wut, weil er vom Hauseigentümer am Freitag gegen 17 Uhr in Dettelbach aus einem Haus verwiesen wurde, hat ein 68-jähriger Mann beim Gehen mit der Faust gegen die Scheibe einer Eingangstüre geschlagen. Diese wurde dadurch beschädigt. Der 68-Jährige flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Neuwagen verkratzt

In der Zeit vom 25. Mai bis 4. Juni hat ein unbekannter Täter ein fabrikneues Auto, das auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses in Hohenfeld gestanden hatte, im Bereich der hinteren Stoßstange verkratzt. Den Schaden in diesem Fall gibt die Polizei mit 1200 Euro an.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Polizisten haben am Samstagabend gegen 17.50 Uhr in Marktbreit eine 31-jährige Autofahrerin kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Zudem hatte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 31-Jährigen in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Kitzingen Blut abgenommen. Auf die Fahrerin wartet nun eine Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.