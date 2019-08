Volkach vor 19 Stunden

Schachfieber der Kleinen im Volkacher Hort

In der gut besuchten Ferienbetreuung im Hort, in Kloster St. Maria in Volkach, fand ein dreitägiger Schachkurs mit Herbert Pröstler aus Schernau statt. Herr Pröstler erklärte den Kinder am ersten Tag den Aufbau des Schachfeldes und die Regeln des Schachspiels. „Berührt- geführt“ sowie das „Schach matt setzen" stand am zweiten Kurstag auf dem Programm. Am letzten Tag fand ein Schachturnier unter professionellen Bedingungen statt. Selbst nach zwei Stunden Schachkurs waren die Kinder noch nicht „Schach matt“. Das Schachfieber im Hort hält auch noch weiter an und der Wunsch nach einer Schachuhr soll auch erfüllt werden.