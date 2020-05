Sanierung beendet: Schafhof bleibt wegen Corona noch zu

In diesen Tagen wollten Birgit und Andreas Sinning den Schafhof in Wiesentheid offiziell eröffnen. Das Ehepaar hat das denkmalgeschützte Anwesen mitten im Ortskern erworben, um es in eine Stätte für Kultur und Veranstaltungen umzuwandeln. Das Projekt wäre fertig, doch dann kam Corona.

Dabei hätte der vorab gesteckte Zeitplan gepasst. Bis auf Details im Außenbereich ist alles fertig; die Gäste könnten kommen. Anfragen gebe es bereits einige; immer wieder schauen sich Interessenten das Gelände für eine Feier an. "Wir könnten loslegen", sagt Andreas Sinning und öffnet die Eingangstüre.

Eröffnung liegt noch auf Eis

Durch die Corona-Pandemie fielen der anvisierte Start, wie auch die ersten Feierlichkeiten, erst einmal flach. Mit Gesichtsmaske und Abstand zwischen den einzelnen Gästen wollten die Besitzer den freudigen Tag nicht begehen. Also wurde die Eröffnung erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. "Das ist etwas frustrierend. Wir warten ab und werden es nachfeiern", lautet der Plan der Sinnings.

Das Unternehmer-Ehepaar kaufte 2017 den Hof. Am zuletzt leer stehenden Gebäude hatte der Zahn der Zeit innen und außen kräftig genagt. Was einmal mit dem Areal werden solle, fragten sich viele im Ort, bis es die Privatleute kauften. Die Pläne wurden genehmigt, die Bauarbeiten starteten Anfang 2019. Etwas mehr als ein Jahr bedurfte es, um das mächtige Anwesen in der Bahnhofstraße wieder zum Leben zu erwecken.

1432 erstmals erwähnt

Der Schafhof ist ein Ort mit Geschichte. Im Wiesentheider Archiv wird er erstmals im Jahr 1432 als Castellsches Lehen genannt und ist so eines der ältesten noch bestehenden Gebäude im Markt. Früher wurde dort eine Schafzucht betrieben, wie der Name sagt. Der Hof ging später an die Grafen von Schönborn über. Von 1951 an hatte das Adelshaus dort für einige Jahre Stallungen für Rindvieh, 1972 kaufte eine Schreinerei das Gebäude und nutzte es als Lager. Zuletzt schien das Anwesen zu verfallen.

Das änderte sich vor drei Jahren mit dem Kauf durch die Familie Sinning. Das Paar will dort einen Ort für Kultur und Veranstaltungen schaffen. Kunst, Kabarett, Musik, Lesungen, Seminare oder Weinproben sind geplant; auch zu privaten Feiern lassen sich die Räume mieten. Im oberen Geschoss sind Räume für ein Atelier und einen Werkraum vorgesehen, den die Hobbykünstlerin Birgit Sinning nutzen will.

Der Saal ist das Herzstück

Herzstück des Ganzen ist der 180 Quadratmeter große Saal, der für bis zu 100 Personen zugelassen ist. Imposant darin ist vor allem die Dachkonstruktion: Das mächtige Gebälk ist ein Kunstwerk für sich. Ohne sichtbare Stütze ist die Dachkonstruktion. Die Besitzer verzichteten auf eine zusätzliche Decke und ließen das Holz wirken.

Möglichst viel von den alten, mächtigen Balken sollte erhalten werden. Teilweise wurden Schadstellen am Holz ausgetauscht.

Dort, wie auch im Rest des insgesamt rund 400 Quadratmeter umfassenden Gebäudes, haben Andreas und Birgit Sinning mit Abstimmung der Denkmalbehörde auf das Historische gesetzt. An den Wänden wurde mit Kalkputz gearbeitet, denn einige schadhafte Stellen aus den letzten Jahrzehnten mussten ausgebessert werden.