Kitzingen vor 47 Minuten

Rund 3,2 Millionen Euro für Schulen und Kitas

Über drei Millionen Euro des Freistaats werden in diesem Jahr an Schulen und Kindergärten im Landkreis Kitzingen fließen. Das teilen die CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker und der Würzburger SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib in einer Presseinformation mit.