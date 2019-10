Drohanruf bei fränkischer Polizei: Am Montagmittag (28. Oktober 2019) klingelte bei der Kitzinger Polizei das Telefon. Am anderen Ende der Leitung befand sich ein Mann aus Rüdenhausen (Kreis Kitzingen). Er hatte gegen 13.30 Uhr den Notruf "110"gewählt und drohte damit, seine Ex-Lebensgefährtin umzubringen. Die Beamten alarmierten umgehend ihre Kollegen.

Polizeieinsatz in Rüdenhausen: Mann flüchtet auf Fahrrad

Der Anrufer hatte bereits via Social Media gedroht, seiner ehemaligen Freundin etwas anzutun. Zahlreiche Polizisten eilten zur Wohnung des Mannes. Der war allerdings vor dem Eintreffen der Streifen bereits auf einem Fahrrad geflüchtet.