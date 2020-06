Rückerstattung der Kindergartengebühren

Kindergarten, Schule und Informationsflüsse beschäftigten den Großlangheimer Marktgemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend, die aus Corona-Gründen wieder im Kulturhaus stattfand. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

Bürgermeister Peter Sterk verwies auf die Ankündigung der bayrischen Staatsregierung, die Eltern bei den Kindergartenbeiträgen zu entlasten, wobei es konkret um die Eltern gehe, die aufgrund der Betretungsverbote in den Kindertageseinrichtungen und –pflege deren Angebote derzeit nicht in Anspruch nehmen können. Da die Beiträge für April, Mai und Juni bereits erhoben wurden, sollte eine Rückerstattung erfolgen, "sofern keine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde".

Kindergartenleiterin Karin Straßberger hatte vorgeschlagen, dem evangelischen Kindergartenverband beizutreten, um dessenderen Service in puncto Informationen, Formulare oder Schulungen nutzen zu können. Die Kosten liegen bei rund 500 Euro im Jahr. Der Bürgermeister teilte mit, dass sich auch die VG-Nachbargemeinden Kleinlangheim und Wiesenbronn dem Verband anschlossen. Er sah diese Möglichkeit als Entlastung der Kindergartenleitung und gut für den Informationsfluss. Der sei auch dadurch begünstigt, dass dieser Verband bayernweit agiere, sagte Kindergartenreferent Benjamin Baumann dazu.

Um die Schulen in digitalen Zeiten auf Vordermann zu bringen, hat der bayerische Staat ein Förderprogramm erstellt, zu dem zum Beispiel auch elektronische Tafeln gehören. Der Bürgermeister bezifferte die Aufwendungen dafür in den Grundschulen von Groß- und Kleinlangheim auf rund 158 000 Euro, wie sie in der Schulverbandssitzung im April zur Sprache gekommen seien.

Für die Ertüchtigung des Leitungsnetzes in der Großlangheimer Schule wurden zwei Angebote abgegeben, wobei die Firma Elektro Scheller aus Großlangheim mit 23 792 Euro das günstigere Angebot abgab, das auch akzeptiert wurde. Zur Leitungsnetzertüchtigung gibt es keinen Zuschuss, "ansonsten aber im Rahmen des schulischen Förderprogramms eine staatliche Förderung bis zu 90 Prozent", teilte der Bürgermeister mit.

Aushang im Außenbereich

Der Bürgermeister schlug vor, den öffentlichen Teil der genehmigten Niederschrift einer Sitzung auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen und das Sitzungsprotokoll in den Räumen der VG für rund vier Wochen auszuhängen. Karsten Droll hielt es für vorteilhafter, die Niederschrift im Außenbereich anzubringen, wobei in diese Überlegungen auch ein Platz am Rathaus einbezogen werden sollte, da der Schaukasten am VG-Gebäude den VG-Angelegenheiten vorbehalten ist, wie der Bürgermeister dazu äußerte. Die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Sterk hielt nichts davon, die Niederschrift im Mitteilungsblatt publik zu machen, "da es zusätzliche Kosten verursacht". Sie schlug vor, sich nach einem geeigneten Platz für einen Info-Kasten umzuschauen. Nach weiterer Diskussion einigte man sich darauf, den Vorschlag des Bürgermeisters umzusetzen und in einer der nächsten Sitzungen sich mit einer Aushangsmöglichkeit im Außenbereich zu beschäftigen.