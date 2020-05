Kitzingen vor 1 Stunde

Rudern verboten

Seit über einem Monat ist das Vereinsgelände des Kitzinger Rudervereines gesperrt. Zwar dürften Mitglieder des Vereines theoretisch alleine oder zu zweit auf dem Main rudern, dafür müssten sie aber die Boote aus der Bootshalle holen und das ist derzeit leider verboten. Damit geht es den Ruderern wie den meisten Wassersportlern am Main: Segeln wäre erlaubt, ebenso Kanu und Kajakfahren, Motorbootfahren ist derzeit ausdrücklich verboten und so ist der Main um Kitzingen fest in der Hand der Berufsschiffahrt, heißt es in einer Pressemitteilung.