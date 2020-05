Schwarzach vor 22 Minuten

Requiem für die Verstorbenen in der Corona-Zeit

In der Corona-Zeit sind Gottesdienste für Verstorbenen bislang nicht möglich. In einem Livestream-Gottesdienst an diesem Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr gedenkt der Pastorale Raum St. Benedikt mit den Pfarreiengemeinschaften Maininsel, Stadtschwarzach-Schwarzenau-Reupelsdorf, Großlangheim-Rödelsee, Kirchschönbach-Stadelschwarzach-Wiesentheid und St. Urban Volkach aller Verstorbenen in dieser Zeit und lädt unter der Internetadresse: https://www.sankt-benedikt.org/livestream/ zum Mitfeiern ein. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.