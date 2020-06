Kitzinger Repaircafé öffnet wieder

Das Kitzinger Repaircafé von Bianca Tröge öffnet am Samstag, 6. Juni, von 13 bis 16 Uhr wieder seine Türen. Verschiedene Fachleute helfen dort laut Pressemeldung kostenlos bei allen möglichen Reparaturen – von zerrissener Kleidung bis hin zu defekten Fahrrädern oder Elektrogeräten.

Eine Anmeldung ist erforderlich in Biancas Kreativcafé, Kaiserstraße 34, unter Tel.: 809321) 25307, oder per E-Mail an: info@bianca-kreativ.de