Renovierung der Stadtbibliothek Volkach abgeschlossen

Gute drei Wochen dauerte die Renovierung der Stadtbibliothek Volkach, doch nun erstrahlt sie wieder in neuem Glanz und frischen Farben. Grund für diese Maßnahmen war ein Wasserrohrbruch im historischen Schelfenhaus im November 2019, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nachdem die Schäden behoben worden waren, wurden auch die Wände neu gestrichen und in der ganzen Bibliothek der Fußboden ausgetauscht. "Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen", freute sich Bürgermeister Peter Kornell bei der inoffiziellen Inbetriebnahme der Bibliothek.

Leiterin Claudia Binzenhöfer hatte sich für eine hellere Gestaltung der Räumlichkeiten ausgesprochen. So verschwand möglichst viel "70er-Jahre-Braun": Die Heizkörper oder die tragende Säule in der Mitte des Raumes wurden geweißt und der über 30 Jahre alte braune Filzboden durch einen hellgrauen ersetzt.

Leseecke stark verändert

Die auffälligste Veränderung erlebte die Leseecke: Sie wurde mit einem hellgrünen Wandanstrich und einer Fototapete in einen "Lese-Dschungel" für Kinder umfunktioniert. Kräftig Hand angelegt hat neben dem Team der Bibliothek auch Bauhof-Mitarbeiter Heiner Weihnacht, so die Mitteilung.

Über 12 000 Medien beherbergt die Stadtbibliothek Volkach, die während der Umbauphase nirgends eingelagert werden konnten. Daher gingen die Arbeiten in mehreren Schritten vonstatten: Zunächst wurde die eine Hälfte der Bibliothek leer geräumt, anschließend der alte Boden entfernt, die Wände gestrichen und der neue Boden montiert.

In einem zweiten Schritt wurde die erste Hälfte wieder zurückgebaut, um dann die zweite Hälfte der Bibliothek zu streichen, den Boden zu verlegen und zu räumen. In einem finalen Schritt erfolgte nach dem Verlegen des Bodens in der zweiten Hälfte wieder der Rückbau an den Ausgangsort. Ein logistischer Aufwand, der es in sich hatte. Mitarbeiterin Anne Hertlein brachte es auf den Punkt: „Bis zur endgültigen Fertigstellung haben wir jedes Buch mindestens sechsmal in der Hand gehabt.“ Die ‚Herrin der Bücher’, Claudia Binzenhöfer, dankte den vielen Helfern sehr herzlich für „ihren großartigen Einsatz, der sich absolut gelohnt hat! Unsere Bibliothek sieht jetzt wirklich toll aus.“

Auch Bürgermeister Peter Kornell zeigte sich bei der Besichtigung nach dem Abschluss der Umbauten sehr angetan vom Ergebnis: „Das sieht jetzt alles ganz modern, sehr ansprechend und einladend aus. Gerade auch der Lese-Dschungel macht bestimmt nicht nur Kindern bald Spaß.“

Bibliothek noch geschlossen

Die Bibliothek ist aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 20. März geschlossen. Ein Öffnungstermin steh nicht fest. Auf jeden Fall gilt für die Zeit der Wiedereröffnung: Betreten nur mit Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand von sieben Büchern einhalten, nur sechs Personen dürfen gleichzeitig in die neuen Räume der Bibliothek, Hygieneregeln müssen beachtet werden. Desinfektionsmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden. Das Team um Claudia Binzenhöfer ist künftig durch eine Glasscheibe zusätzlich geschützt. Bis zu einer Öffnung können die Bürger die Bibliothek telefonisch nur montags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr erreichen. Ansonsten per Mail oder via Facebook.