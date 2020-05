Reibungsloser Schulbetrieb auch in Krisenzeiten

Auch am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) sind nun Schüler der 11. und 12. Jahrgangstufe in Gruppen von maximal 15 wieder vor Ort in der Schule. Ab nächster Woche auch Fünft- und Sechstklässler. Als öffentliche Internatsschule hat das LSH besondere Möglichkeiten die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene umzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben automatischen Handdesinfektionsspendern an allen Eingängen und Handhygienemöglichkeiten in jedem Klassenzimmer, stellt die Schule auch Masken für alle zur Verfügung. Mit dem hauseigenen Personal der Internatswirtschaftsabteilung ist es möglich, alle Bereiche von Schule und Internat mehrmals am Tag zu reinigen und entsprechend zu desinfizieren.

Als Internatsschule mit vielen internationalen Schülern gibt es natürlich besondere Herausforderungen. Während einige dieser Schüler in Deutschland geblieben sind und nun schon sehr lange keinen persönlichen Kontakt zu ihren Familien haben, gilt es nun auch den Schülern, die aus dem Ausland wieder nach Deutschland kommen, den Schulbesuch vor Ort zu ermöglichen. So organisiert die Schul- und Internatsleitung die Unterbringung derjenigen, die eine zweiwöchige Quarantäne durchlaufen müssen, denn sie können diese nicht im Internat verbringen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die 32 Schüler, die im Moment wieder im Internat sind, alle in Einzelzimmern untergebracht sind, um den Hygiene- und Abstandsvorgaben zu entsprechen. Sie können ohne Probleme den Unterricht an der Schule besuchen.

Für die Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 11, die im Moment keinen Präsenzunterricht haben, geht der Unterricht zu Hause mit den digitalen Medien weiter.