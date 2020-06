Regionalranking: Landkreis Kitzingen gilt als "dynamisch"

Seit Jahren belegt der Landkreis Kitzingen bei verschiedenen Studien und Untersuchungen Plätze im vorderen Drittel. Das schreibt das Kitzinger Landratsamt in einer Pressemitteilung. Laut dem aktuell veröffentlichten Regionalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft liegt Kitzingen im deutschlandweiten Vergleich mit 401 kreisfreien Städten und Landkreisen auf Platz 82. Im Ranking "dynamische Aufsteiger" belegt der Landkreis sogar deutschlandweit Platz 25.

Neben Kaufkraft und Arbeitslosigkeit wurden laut der Mitteilung bei der Studie auch die Bereiche Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität berücksichtigt. Hinter diesen Oberbegriffen stehen insgesamt 14 verschiedene Indikatoren wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Altersdurchschnitt, Ärztedichte, Anteil hochqualifizierter Beschäftigter, Kriminalitätsraten, Verschuldung sowie Zu- und Abwanderung.

"Diese hervorragende Platzierung bei mehreren Studien in Folge freut mich sehr", wird Landrätin Tamara Bischof in der Mitteilung zitiert. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sei dies eine Bestätigung der Arbeit der vergangenen Jahre. "Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der Corona-Krise bestehen werden, denn schließlich haben wir ein hervorragendes Fundament", so die Landrätin. Unterfrankenweit liegen in dem Ranking nur die Landkreise Würzburg und Main Spessart vor Kitzingen.