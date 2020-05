Dettelbach vor 1 Stunde

Raser mit Lasermessung erwischt

Eine Lasermessung führten die Ordnungshüter der Polizeiinspektion Kitzingen am Mittwoch zwischen 20.10 und 21.10 Uhr auf der Staatsstraße 2450 zwischen dem Mainfrankenpark und Dettelbach durch, teilt die Polizei mit. Hierbei wurden insgesamt drei Verstöße festgestellt. Als Schnellster war ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw unterwegs. Bei dem jungen Mann wurde die Geschwindigkeit von 145 km/h gemessen bei erlaubten 100 km/h. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, ein Punkt in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 120 Euro.