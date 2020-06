Raiffeisenbanken verschieben Generalversammlung ins vierte Quartal

Die drei Genossenschaftsbanken, Raiffeisenbank Frankenwinheim und Umgebung, Raiffeisenbank Kitzinger Land und Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife-Wiesentheid, die einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben und eine Fusion im kommenden Jahr planen, verschieben laut einer Pressemeldung wegen der Corona-Pandemie ihre diesjährige Generalversammlung in Frankenwinheim sowie die Vertreterversammlungen. Die im Juni geplanten Termine werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, geplant ist das vierte Quartal.

Die Verantwortlichen der drei Genossenschaftsbanken hoffen, so heißt es in der Mitteilung weiter, dass diese Veranstaltungen in der gewohnten Weise – als Präsenzveranstaltung – durchgeführt werden können und nicht auf virtuelle Varianten umgestiegen werden muss.

Fusionszeitplan nicht gefährdet

Wie darüber hinaus beton wird, habe die Corona-Krise "keine negativen Auswirkungen auf die Fusionspläne der drei Häuser". Die Banken seien bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie im März "bereits sehr weit mit den Planungen und Umsetzungen" gewesen. Ende Mai habe wieder ein Treffen der sechs beteiligten Vorstände als Präsenzveranstaltung stattgefunden.

Abschließend heißt es, dass die Corona-Pandemie "voraussichtlich bei allen Kreditinstituten negative Spuren hinterlassen" werde. Die drei Banken seien jedoch "solide aufgestellt" und werden laut Mitteilung der Verantwortlichen nach aktuellem Stand gut aus der Krise kommen. Die Krise zeige aber auch, dass es "jetzt noch sinnvoller ist, die Kräfte zu bündeln und die geplante Fusion zu vollenden".