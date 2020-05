Kitzingen vor 4 Stunden

Radfahrer unter Drogeneinfluss

Am Mittwochnachmittag führten Polizeibeamte in der Egerländer-Straße in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 56-jährigen Fahrradfahrer wurden hierbei drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der Mann räumte laut Polizeibericht auch vor Ort den Konsum von Drogen ein. Daraufhin erfolgte bei dem Mann eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.