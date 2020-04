Radfahrer stürzt bei Zusammenstoß in Wiesentheid

Am Montagnachmittag ereignete sich in Wiesentheid an der Einmündung zur Prichsenstädter Straße/Nikolaus-Fey-Straße ein Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein 33-jähriger Fahrradfahrer bog aus Richtung Geesdorf kommend von der Nikolaus-Fey-Straße in die Prichsenstädter Straße ein. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann dabei gegen einen entgegenkommenden Mazda. Obwohl der Mann von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn stürzte erlitt er keine Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.