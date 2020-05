Radfahrer in Schlangenlinien, Mofafahrer mit Drogen im Blut

Geparkten Anhänger angefahren

Wie erst nachträglich gemeldet wurde, ist von 8. bis 16. Mai ein Autoanhänger, der in Mainstockheim auf einem Schotterparkplatz neben dem Sportplatz gestanden hatte, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anstoß, ohne sich um den Schaden von 100 Euro zu kümmern.

Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Ein Radfahrer, der am Samstag auf der Neuen Mainbrücke in Kitzingen in deutlichen Schlangenlinien und auf der falschen Gehwegseite unterwegs war, fiel einer Streife der Polizei Kitzingen gegen 23.30 Uhr auf. Mehrfach wäre der Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fast vom Gehweg auf die Straße geraten. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 0,96 Promille. Zusätzlich gab der Radfahrer auch noch zu, einen Joint geraucht zu haben. Der 21-Jährige musste sich Blut abnehmen lassen und seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mofafahrer mit Drogen im Blut

Bei der Kontrolle eines 23-jährigen Mofafahrers am Samstag gegen 15.45 Uhr in Astheim in der Mainstraße stellten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen drogentypische Aus-fallerscheinungen fest. Dieser gab dann auch den Konsum von Amphetamin vor der Fahrt zu. Dem jungen Mann mußte sich einer Blutentnahme unter-ziehen und erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige sowie ein Fahrverbot.

Marihuana bei gesuchtem Mann

Eine geringe Menge Marihuana haben Polizisten bei der Kontrolle eines 20-jährigen Mannes am Samstag gegen 18.30 Uhr in Kitzingen am Mainkai entdeckt. Der polizeibekannte junge Mann hatte das Rauschgift in seiner Hosentasche stecken. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellte sich zusätzlich noch heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg bestand. Der Mann wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.