Radfahrer erlitt Fußverletzung

Am Donnerstagmittag fuhr eine 37-jährige Verkehrsteilnehmerin vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Äußere Sulzfelder Straße in Kitzingen ein. Dabei sah sie kurz zu ihrem Kind auf der Rücksitzbank und übersah dadurch einen von rechts querenden Radfahrer auf dem Fahrradweg. Es kam zu einer leichten Kollision, bei der der 66-jährige Radfahrer eine Fußverletzung erlitt. Der Sachschaden hielt sich laut Polizeiangaben in Grenzen.