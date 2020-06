Premiere: Auto-Gottesdienst stößt auf positive Resonanz

Unerwartet viel Bewegung ist am Sonntagvormittag auf dem Parkplatz des Cineworld-Kinos im Mainfrankenpark Dettelbach. Rund 70 Autos säumen das Gelände vor der großen LED-Leinwand, auf der unter der Woche Filme über den Bildschirm flimmern. Aber zum Filme schauen sind die Besucher nicht gekommen. Stattdessen ist Stadtpfarrer Uwe Hartmann auf der Leinwand zu sehen und zelebrierte den ersten Dettelbacher Auto-Gottesdienst.

"Mit dieser Idee war kürzlich Bürgermeister Matthias Bielek auf mich zugekommen und ich fand sie auf Anhieb klasse. Natürlich haben die Kirchen für Gottesdienste wieder geöffnet, aber auch wir müssen in der aktuellen Situation neue Wege gehen", war Hartmann von Bieleks Vorstoß begeistert. Allerdings kam die Initiative nicht von Dettelbachs neuem Stadtoberhaupt, sondern von Julia Michel. Die Besitzerin des Kinos hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder Gedanken gemacht, wie sie die Leute unterhalten könne. "Wir müssen innovativ und erfinderisch sein, um die aktuelle Situation so gut wie möglich zu überstehen", sagt Michel.

Idee kam vom Vater

Ihr Vater hätte dann die Idee mit einem Auto-Gottesdienst gehabt. Eine Leinwand steht nämlich bereits seit Wochen auf dem großen Parkplatz neben dem Cineplex-Kino. Auch die Parkplätze sind entsprechend mit Absperrbändern und Markierungen versehen. Michel zeigt nämlich seit einigen Wochen wieder Filme, allerdings eben im Auto-Kino. Auch die Spiele der Würzburger Kickers werden dort live übertragen. "Die Resonanz auf die Veranstaltungen ist sehr gut und die Rückmeldungen ausschließlich positiv. Die Leute bringen ihre Wertschätzung deutlich zum Ausdruck", ist die Besitzerin dankbar.

Ähnliche Reaktionen bekommt sie auch an diesem Morgen, nach der Premiere des Auto-Gottesdienstes. Rund 70 Autos stehen vor der Leinwand, vornehmlich aus der nahen Umgebung. Die Stimmung unter den Besuchern ist entspannt und erwartungsvoll. Auch Ingrid aus Effeldorf ist neugierig auf den besonderen Gottesdienst, ebenso wie Johannes aus Dettelbach, der mit seiner ganzen Familie da ist. Harald aus Schlüsselfeld hingegen, der regelmäßig auch bei Wallfahrten mitläuft, will "einmal etwas anderes sehen". Und das bekommt er auch.

Liedblätter an der Einfahrt

Die Feier wird live auf der Leinwand gezeigt, die Worte des Priesters direkt über eine bestimmte Frequenz ins Auto übertragen. Auch für musikalische Begleitung ist gesorgt. Die Dettelbacher Blaskapelle hat neben der Bühne, von der der Priester spricht, Position bezogen und sorgt für traditionelles Flair. Einweiserin Sabrina hat alle Besucher bei der Einfahrt auf den Parkplatz zudem mit Liedblättern ausgestattet. Wie der ebenfalls anwesende Matthias Bielek hinterher bestätigt, habe nicht nur seine Großmutter fleißig mitgesungen. Auch aus anderen Autos sei Gesang zu hören gewesen.

Doch nicht alles ist im eigenen Auto möglich. "Ihr müsst sitzen bleiben", sagt Hartmann gleich zu Beginn. Aufstehen und hinknien sei leider nicht möglich, was eigentlich zu einem katholischen Gottesdienst gehöre. Auch die Kommunion wird nicht verteilt. "Das war mir zu heikel im Anbetracht der Situation", erklärt Hartmann nach dem Gottesdienst. Auch auf die Kollekte hat er deshalb verzichtet. Anstatt des persönlichen Friedensgrußes hupen die Anwesenden.

"Wir müssen innovativ und erfinderisch sein!" Kino-Betreiberin Julia Michel über die Krise

Hartmann bezeichnet den Gottesdienst im Nachgang als "eigenwillige Veranstaltung", bekommt aber noch auf dem Parkplatz nur positive Rückmeldungen. "Es hat sich gelohnt. Der Gottesdienst war einmalig schön", befindet Agnes aus Dettelbach. Auch Harald würde bei einer Wiederholung wiederkommen. "Wir haben den Pfarrer perfekt verstanden und auch sehr gut gesehen über die Leinwand. Zudem war es für Senioren wie meine Großmutter sehr bequem. Es war eine sehr friedliche und angenehme Atmosphäre", freut sich auch Bielek, dass der erste Dettelbacher Auto-Gottesdienst so gut angenommen wurde. Er sieht das Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadt, Kirche und Kino zudem als einen gelungenen weiteren Schritt zurück zur Normalität. Denn letztlich wisse keiner, wie lange wir mit der aktuellen Situation noch zurechtkommen müssen.