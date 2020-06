Polizeibericht: Unbekannte klettern auf Silo

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen gefahren

Am Freitagabend kontrollierte die Kitzinger Polizei in Mainstockheim und in Kitzingen zwei Männer, die auf öffentlichen Straßen mit einem E-Scooter unterwegs waren. Die Polizisten stellten fest, dass an den Fahrzeugen die erforderlichen Versicherungskennzeichen fehlten. Beiden wurde deshalb die Weiterfahrt verboten. Die jungen Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Polizei erwischt alkoholisierten Fahranfänger

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend in Dettelbach einen 19-jährigen Skoda-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 0,3 Promille. Den Fahranfänger, der noch in der Probezeit ist, erwartet eine Anzeige und eine Geldbuße.

Außenspiegel abgefahren: Unfallverursacher geflohen

Am Freitag, in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr, parkte ein Mann seinen Suzuki in der Sambachstraße in Untersambach ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als der 59-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Außenspiegel beschädigt war. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Auf dem Parkplatz: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Nachträglich gemeldet wurde der Polizei dieser Unfall gemeldet. Am Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr wurde in Wiesentheid in der Korbacher Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios ein BMW angefahren. Der Unfallverursacher beschädigte das geparkte Auto an der Heckstoßstange und verließ die Unfallstelle, ohne sich zu melden. Schaden: 1000 Euro.

Unbekannte klettern auf Silo und beschädigen ein Dach

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde in Dettelbach in der David-Oesterheld-Straße eine Überdachung beschädigt. Mindestens zwei unbekannte Täter bestiegen über eine Notleiter die Getreide-Silos eines Unternehmens. Dort warfen sie aus etwa 20 Metern Höhe ein Kantholz nach unten, das eine Überdachung durchschlug. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

