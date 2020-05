Polizeibericht: Radler flüchtet vor der Polizei

Vorfahrt missachtet: Blechschaden

Eine junge Autofahrerin missachtete in den Mittagsstunden am Freitag die Vorfahrt einer weiteren Autofahrerin im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße und der Wörthstraße in Kitzingen. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 5000 Euro. Ein Auto musste aufgrund der vielen Schäden abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Spiegelberührung im Gegenverkehr: Verursacher flüchtig

Die Spiegel eines grauen VW und eines entgegenkommenden dunklen Wagen berührten sich am Freitag um 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Volkach und Fahr am Main. Der VW-Fahrer blieb stehen, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallgegner fuhr weiter und entzog sich somit seiner Verantwortung. Gegen diesen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, teilt die Polizei mit. Vor Ort wurden Fahrzeugteile aufgefunden, die einem Auto der Marke Jaguar, Baujahr 2002 bis 2009, zugeordnet werden konnten. Außerdem war ein weißes Auto in der Nähe, dessen Fahrer den Unfall laut Polizei eventuell beobachtet hat.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.

Fahrradfahrer flieht vor der Polizei

Auf einen unsicher fahrenden Fahrradfahrer wurden Beamte in der Alten Burgstraße in Kitzingen am Freitag um 22.30 Uhr durch einen Zeugen hingewiesen. Als der 30-Jährige die Polizei sah, flüchtete er. Zwecklos, in Etwashausen wurde er gestoppt und kontrolliert. Bei einem Test ergab sich ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille. Zudem zeigte er körperliche Reaktionen, die auf kürzlichen Drogenkonsum hinwiesen. Die Polizei verbot ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Autofahrer mit Drogen im Körper

In den frühen Freitagmorgenstunden kontrollierte Beamte in Kitzingen einen 21-jährigen Autofahrer. Dieser zeigte während der Kontrolle körperliche Reaktionen, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum hinwiesen. Dem jungen Mann wurde Blut entnommen und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen für 24 Stunden untersagt. Ihn erwarten zudem ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.